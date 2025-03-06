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Google запускає результати пошуку лише зі штучним інтелектом

23:30, 6 березня 2025
Новий режим AI Mode повідомляє користувачам інформацію, знайдену в інтернеті, замість того щоб просто показувати список посилань.
Google запускає результати пошуку лише зі штучним інтелектом
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Google почав тестування нового інструменту пошуку, що працює виключно на основі штучного інтелекту, в рамках плану прискореного впровадження функцій ШІ на своїх платформах. Про це пише Іndependent.

Новий режим AI Mode, що працює на базі агента Gemini 2.0, повідомляє користувачам інформацію, знайдену в інтернеті, замість того щоб просто показувати список посилань.

Замість традиційного пошукового списку ця функція використовує масштабний пошуковий індекс Google, щоб генерувати відповіді на запити у діалоговій формі, схожій на роботу чат-ботів, таких як ChatGPT.

«Ви можете запитати про що завгодно та отримати корисну відповідь, створену на основі штучного інтелекту, з можливістю поглибленого дослідження через додаткові запитання та корисні вебпосилання», — заявила компанія.

Користувачі можуть ставити складні питання, які раніше потребували декількох пошукових запитів – наприклад, вивчення нової концепції або детальне порівняння варіантів – і отримувати розгорнуту відповідь із посиланнями для додаткового вивчення.

Наразі AI Mode доступний лише для користувачів із підпискою Google One AI Premium, але, найімовірніше, його запуск проходитиме за тим самим сценарієм, що й попередні інструменти штучного інтелекту – спочатку обмежений доступ, а потім ширший запуск за умови успішного тестування.

Крім того, Google представив оновлення AI Overviews – оглядових відповідей на основі ШІ, що з’являються у верхній частині сторінки результатів пошуку.

Тепер такі огляди з’являтимуться частіше, особливо в темах математики та програмування.

Користувачам більше не потрібно буде входити в обліковий запис, щоб бачити AI Overviews, що означає, що зміни торкнуться близько 5 мільярдів людей у всьому світі.

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Google штучний інтелект

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