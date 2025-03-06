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Google запускает результаты поиска только с искусственным интеллектом

23:30, 6 марта 2025
Новый режим AI Mode сообщает пользователям информацию, найденную в интернете, вместо того чтобы просто показывать список ссылок.
Google запускает результаты поиска только с искусственным интеллектом
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Google начал тестирование нового инструмента поиска, работающего исключительно на основе искусственного интеллекта, в рамках плана ускоренного внедрения функций ИИ на своих платформах. Об этом пишет Independent.

Новый режим AI Mode, работающий на базе агента Gemini 2.0, сообщает пользователям информацию, найденную в интернете, вместо того чтобы просто показывать список ссылок.

Вместо традиционного поискового списка эта функция использует масштабный поисковый индекс Google, чтобы генерировать ответы на запросы в диалоговой форме, похожей на работу чат-ботов, таких как ChatGPT.

«Вы можете спросить о чем угодно и получить полезный ответ, созданный на основе искусственного интеллекта, с возможностью углубленного исследования через дополнительные вопросы и полезные веб-ссылки», — заявила компания.

Пользователи могут задавать сложные вопросы, которые ранее требовали нескольких поисковых запросов – например, изучение новой концепции или детальное сравнение вариантов – и получать развернутый ответ со ссылками для дополнительного изучения.

На данный момент AI Mode доступен только для пользователей с подпиской Google One AI Premium, но, скорее всего, его запуск будет происходить по тому же сценарию, что и у предыдущих инструментов искусственного интеллекта – сначала ограниченный доступ, а затем более широкое распространение при успешном тестировании.

Кроме того, Google представил обновления AI Overviews – обзорных ответов на основе ИИ, которые появляются в верхней части страницы результатов поиска.

Теперь такие обзоры будут появляться чаще, особенно по темам математики и программирования.

Пользователям больше не нужно будет входить в учетную запись, чтобы видеть AI Overviews, что означает, что изменения затронут около 5 миллиардов человек по всему миру.

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Google искусственный интеллект

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