В Минюсте напомнили, как обжаловать решение, действия или бездействие в сфере госрегистрации

Действия или бездействие государственного регистратора, субъекта государственной регистрации, государственной регистрации прав могут быть обжалованы в Министерство юстиции и его территориальные органы либо в суд.

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Министерство юстиции Украины напомнило, как обжаловать решение, действия или бездействие в сфере государственной регистрации.

В соответствии с нормами Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» и Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъекта государственной регистрации, государственной регистрации прав могут быть обжалованы в Министерство юстиции Украины и его территориальные органы либо в суд.

В ведомстве отмечают, что решения, действия или бездействие территориальных органов Министерства юстиции Украины также могут быть обжалованы в Министерство юстиции Украины либо в суд.

Порядок обжалования решений, действий или бездействия в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество регулируется статьей 37 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений».

При этом статья 34 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» предусматривает порядок обжалования решений, действий или бездействия в сфере государственной регистрации бизнеса.

Таким образом, Министерство юстиции Украины рассматривает:

жалобы на проведенные государственным регистратором регистрационные действия;

жалобы на решения, действия или бездействие территориальных органов Министерства юстиции Украины;

сообщения государственного регистратора о выявленном им факте использования его идентификаторов доступа к Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований и Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество другими лицами.

Жалоба на решение, действия или бездействие в сфере государственной регистрации подается в письменной форме и должна содержать:

сведения о фамилии, имени, отчестве (наименовании) заявителя;

место проживания (местонахождение) заявителя;

номер телефона и/или адрес электронной почты;

суть (реквизиты) обжалуемого решения, действий или бездействия;

обстоятельства, которыми обосновывается нарушение прав заявителя;

просьбу (требования) заявителя и дату составления жалобы.

Жалоба на решение, действия государственного регистратора, принятые или совершенные вопреки санкциям, примененным в соответствии с Законом Украины «О санкциях», должна также содержать обстоятельства, которыми субъект подачи жалобы обосновывает несоблюдение или нарушение государственным регистратором соответствующих санкций.

Следует обратить внимание, что регистрационное действие и решение государственного регистратора, принятое вопреки санкциям, примененным в соответствии с Законом Украины «О санкциях», могут быть обжалованы субъектом, участвующим в формировании, реализации и мониторинге эффективности государственной санкционной политики, правоохранительными органами, а также субъектом, уполномоченным распоряжением Кабинета Министров Украины на осуществление мер, связанных с временным управлением активами, подлежащими взысканию в доход государства.

Если с дня принятия обжалуемого решения, совершения действия или бездействия прошло более двух месяцев, а в случае обжалования решений, действий или бездействия территориальных органов Министерства юстиции Украины – более одного месяца, жалоба должна также содержать сведения о дате, когда заявитель узнал о нарушении своих прав.

Согласно части третьей статьи 34 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъекта государственной регистрации могут быть обжалованы в Министерство юстиции Украины, его территориальные органы лицом, права которого нарушены, в течение двух месяцев со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своих прав, но не позднее одного года со дня принятия соответствующего решения, совершения действия или бездействия.

При этом часть третья статьи 37 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» регулирует, что решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъекта государственной регистрации прав могут быть обжалованы в Министерство юстиции Украины, его территориальные органы лицом, права которого нарушены, в течение двух месяцев со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своих прав, но не более трех лет со дня принятия соответствующего решения, совершения действия или бездействия.

Регистрационное действие и решение государственного регистратора, принятое или совершенное вопреки санкциям, примененным в соответствии с Законом Украины «О санкциях», может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня, когда соответствующий субъект узнал о таком решении государственного регистратора.

Жалоба на решение, действия или бездействие в сфере государственной регистрации должна быть подписана заявителем. Такая жалоба может быть подана в электронной форме при условии подписания ее заявителем с использованием средств электронной идентификации с высоким уровнем доверия.

К жалобе на решение, действия или бездействие в сфере государственной регистрации могут быть приложены документы (их копии), подтверждающие нарушение прав заявителя.

Кроме того, к жалобе, подаваемой представителем заявителя, прилагается доверенность или другой документ, подтверждающий его полномочия, либо копия такого документа, заверенная в установленном порядке.

Если жалоба подана с нарушением требований законодательства, то она возвращается заявителю на основании мотивированного решения Министерства юстиции Украины, его территориального органа не позднее чем через 15 дней с дня ее поступления.

Возвращение жалобы не лишает заявителя права на повторное ее подачу в установленном порядке, а течение срока на обжалование приостанавливается со дня подачи жалобы до дня ее возврата заявителю.

Жалобы в сфере государственной регистрации на решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъекта государственной регистрации и территориальных органов Министерства юстиции могут быть поданы:

в письменной форме по почтовому адресу: ул. Городецкого, д. 13, г. Киев, 01001;

лично по адресам: ул. Евгения Сверстюка, д. 15, 1-й этаж (ящик для приема жалоб и другой корреспонденции Офиса противодействия рейдерству); ул. Городецкого, д. 13, пер. Рыльского, д. 10, г. Киев;

на официальную электронную почту: [email protected], [email protected].

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