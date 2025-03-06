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На острове Скай в Шотландии достали останки динозавра размером с пони – фото

23:12, 6 марта 2025
Его обнаружили неподалеку от Элгола на юге острова еще в 1973 году.
На острове Скай в Шотландии достали останки динозавра размером с пони – фото
Эльза Панкироли из Национальных музеев Шотландии с динозавром Элгол Источник фото: Іndependent
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Останки динозавра юрского периода, обнаруженные более пяти десятилетий назад, наконец-то извлекли из обрыва на острове Скай в Шотландии. Об этом пишет Independent.

Викопные останки, получившие название динозавр Элгол, являются самым древним зарегистрированным динозавром Шотландии. Его обнаружили неподалеку от Элгола на юге острова еще в 1973 году.

Несмотря на первоначальное открытие, останки оставались на месте до 2018 года, пока команда под руководством Эльзы Панкироли не начала попытку их экстракции. Первоначальные оценки указывали на то, что извлечение останков будет слишком сложным.

Исследователи идентифицировали части позвоночника, ребер и тазовой кости, что делает динозавра Элгола самым полным динозавром, найденным в Шотландии на данный момент.

Анализ костей заставил ученых предположить, что это орнитоподный динозавр – группа, к которой относятся такие известные поздние динозавры, как игуанодон, паразавролоф и эдмонтозавр.

Анализ структуры костей показывает, что динозавр, который был примерно размером с пони, был не моложе восьми лет.

Иллюстративное изображение

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