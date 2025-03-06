На острові Скай у Шотландії дістали рештки динозавра розміром з поні – фото

Його виявили поблизу Елгола на півдні острова ще у 1973 році.

Ельза Панкіролі з Національних музеїв Шотландії з динозавром Елгол Джерело фото: Іndependent

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Рештки динозавра юрського переоду, якого виявили понад п’ять десятиліть тому, нарешті витягнули з обриву на острові Скай у Шотландії. Про це пише Independent.

Викопні рештки, які отримали назву динозавр Елгол, є найдавнішим зареєстрованим динозавром Шотландії. Його виявили поблизу Елгола на півдні острова ще у 1973 році.

Попри первинне відкриття, рештки залишалися на місці до 2018 року, допоки команда під керівництвом Ельзи Панкіролі не розпочала спробу їхньої екстракції. Початкові оцінки свідчили, що витягти рештки буде занадто складно.

Дослідники ідентифікували частини хребта, ребер та тазової кістки, що робить динозавра Елгола найповнішим динозавром, знайденим у Шотландії на сьогодні.

Аналіз кісток змусив дослідників припустити, що це орнітоподний динозавр – група, до якої належать відомі пізніші динозаври, такі як ігуанодон, паразавролоф та едмонтозавр.

Аналіз структури кісток вказує, що динозавр, який був приблизно розміром із поні, мав щонайменше вісім років.

Ілюстративне зображення

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