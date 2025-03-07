Практика судів
  1. В Україні

У Мін’юсті нагадали, як оскаржити рішення, дії або бездіяльність у сфері держреєстрації

07:36, 7 березня 2025
Дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, державної реєстрації прав, можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції та його територіальних органів, або до суду.
У Мін’юсті нагадали, як оскаржити рішення, дії або бездіяльність у сфері держреєстрації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції України нагадало, як оскаржити рішення, дії або бездіяльність у сфері державної реєстрації

Відповідно до норм Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, державної реєстрації прав, можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів, або до суду.

У відомств зазначають, що рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України також можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України або до суду.

Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно врегульований статтею 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

При цьому статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» передбачений порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації бізнесу.

Так, Міністерство юстиції України розглядає:

1) скарги на проведені державним реєстратором реєстраційні дії;

2) скарги на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України;

3) повідомлення державного реєстратора про виявлений ним факт використання його ідентифікаторів доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно іншими особами.

Скарга на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної реєстрації подається у письмовій формі та має містити:

- відомості про прізвище, ім’я, по батькові (найменування) скаржника;

- місце скаржника проживання (місцезнаходження);

- номер телефону та/або адресу електронної пошти;

- суть (реквізити) оскаржуваного рішення, дій або бездіяльності;

- обставини, якими обґрунтовується порушення прав скаржника;

- прохання (вимоги) скаржника та дату складення скарги.

Скарга на рішення, дії державного реєстратора, прийняте, вчинені всупереч санкціям, застосованим відповідно до Закону України «Про санкції», має містити також і обставини, якими суб’єкт подання скарги обґрунтовує недотримання чи порушення державним реєстратором відповідних санкцій.

Слід звернути увагу на те, що реєстраційна дія та рішення державного реєстратора, прийняте всупереч санкціям, застосованим відповідно до Закону України «Про санкції», можуть бути оскаржені суб’єктом, який бере участь у формуванні, реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики, правоохоронними органами, а також суб’єктом, уповноваженим дорученням Кабінету Міністрів України на здійснення заходів, пов’язаних із тимчасовим управлінням активами, які підлягають стягненню в дохід держави.

Якщо з дня прийняття оскаржуваного рішення, здійснення дії або бездіяльності спливло більше двох місяців, а у випадку оскарження рішення, дії або бездіяльності територіальних органів Міністерства юстиції України, – більше одного місяця, скарга має містити також відомості про дату, коли скаржник дізнався про порушення своїх прав.

Згідно з частиною третьою статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів особою, права якої порушено, протягом двох місяців з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення своїх прав, але не пізніше одного року з дня прийняття відповідного рішення, здійснення дії або бездіяльності.

При цьому частиною третьою статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» врегульовано, що рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів особою, права якої порушено, протягом двох місяців з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення своїх прав, але не більше трьох років з дня прийняття відповідного рішення, здійснення дії або бездіяльності.

Реєстраційна дія та рішення державного реєстратора, прийняте або проведена всупереч санкціям, застосованим відповідно до Закону України "Про санкції», може бути оскаржене протягом двох місяців з дня, коли відповідний суб’єкт дізнався про таке рішення державного реєстратора.

Скарга на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної реєстрації має бути підписана скаржником. Така скарга може бути подана в електронній формі, за умови підписання її скаржником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.

До скарги на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної реєстрації, сфері державної реєстрації можуть бути додані документи (їх копії), що підтверджують порушення прав скаржника.

Крім того, до скарги на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної реєстрації, сфері державної реєстрації прав, що подається представником скаржника, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження, або копія такого документа, засвідчена у встановленому порядку.

У випадку якщо скарга подана без дотримання вимог законодавства, то вона повертається скаржнику на підставі мотивованого рішення Міністерства юстиції України, його територіального органу не пізніше як через 15 днів з дня її надходження

Повернення скарги не позбавляє скаржника права на повторне її подання у встановленому порядку, а перебіг строку на оскарження зупиняється з дня подання скарги до дня її повернення скаржнику.

Скарги у сфері державної реєстрації на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації та територіальних органів Міністерства юстиції можуть бути подані:

1) письмово за поштовою адресою: вул. Городецького, буд. 13, м. Київ, 01001;

2) особисто за адресами: вул. Євгена Сверстюка, буд. 15, 1 – поверх (скринька для прийому скарг та іншої кореспонденції Офісу протидії рейдерству); вул. Городецького, буд. 13, пров. Рильського, буд. 10, м. Київ;

3) на офіційну електронну адресу: [email protected], [email protected].

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

мінюст

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ДСА потрібно знайти мільярд гривень на розвиток електронного правосуддя в умовах зупинки фінансування USAID

Фінансування USAID припинилося, і тепер потрібно думати, як далі забезпечувати розвиток електронного суду.

Зеленський заявив, що робота над переговорними розділами щодо вступу України до ЄС заблокована без будь-яких раціональних причин

Нам потрібен здоровий глузд, нам потрібно розблокувати роботу над кластерами, і це можна зробити на рівні керівництва – Володимир Зеленський про продовження роботи над вступом України до ЄС.

Команди України та США відновили роботу – Володимир Зеленський назвав кроки, які потрібні для перемир’я

Відсутність атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, тобто перемир’я щодо використання ракет, бомб і далекобійних дронів, та друге – перемир’я на воді, тобто припиненням військових операцій у Чорному морі – Володимир Зеленський назвав початкові кроки для перемир’я.

Лідери ЄС можуть додати до фінального комюніке жорстке формулювання, що вступ України до ЄС до 2030 року є важливою гарантією безпеки

Лідери ЄС можуть додати таке жорстке формулювання, вказавши, що «вступ України до ЄС є важливою гарантією безпеки для майбутнього України, європейський інтерес полягає в тому, щоб прискорити інтеграцію України в ЄС на основі погоджених принципів і критеріїв, але не пізніше 2030 року».

Кандидати на посаду члена ВККС по суддівській квоті – повний список претендентів

На єдину вакантну посаду члена ВККС претендують 13 суддів та суддів у відставці.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Шеметенко
    Людмила Шеметенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Власенко
    Сергій Власенко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Бородавкіна
    Світлана Бородавкіна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду