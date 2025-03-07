У Мін’юсті нагадали, як оскаржити рішення, дії або бездіяльність у сфері держреєстрації

Дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, державної реєстрації прав, можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції та його територіальних органів, або до суду.

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Міністерство юстиції України нагадало, як оскаржити рішення, дії або бездіяльність у сфері державної реєстрації

Відповідно до норм Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, державної реєстрації прав, можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів, або до суду.

У відомств зазначають, що рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України також можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України або до суду.

Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно врегульований статтею 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

При цьому статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» передбачений порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації бізнесу.

Так, Міністерство юстиції України розглядає:

1) скарги на проведені державним реєстратором реєстраційні дії;

2) скарги на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України;

3) повідомлення державного реєстратора про виявлений ним факт використання його ідентифікаторів доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно іншими особами.

Скарга на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної реєстрації подається у письмовій формі та має містити:

- відомості про прізвище, ім’я, по батькові (найменування) скаржника;

- місце скаржника проживання (місцезнаходження);

- номер телефону та/або адресу електронної пошти;

- суть (реквізити) оскаржуваного рішення, дій або бездіяльності;

- обставини, якими обґрунтовується порушення прав скаржника;

- прохання (вимоги) скаржника та дату складення скарги.

Скарга на рішення, дії державного реєстратора, прийняте, вчинені всупереч санкціям, застосованим відповідно до Закону України «Про санкції», має містити також і обставини, якими суб’єкт подання скарги обґрунтовує недотримання чи порушення державним реєстратором відповідних санкцій.

Слід звернути увагу на те, що реєстраційна дія та рішення державного реєстратора, прийняте всупереч санкціям, застосованим відповідно до Закону України «Про санкції», можуть бути оскаржені суб’єктом, який бере участь у формуванні, реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики, правоохоронними органами, а також суб’єктом, уповноваженим дорученням Кабінету Міністрів України на здійснення заходів, пов’язаних із тимчасовим управлінням активами, які підлягають стягненню в дохід держави.

Якщо з дня прийняття оскаржуваного рішення, здійснення дії або бездіяльності спливло більше двох місяців, а у випадку оскарження рішення, дії або бездіяльності територіальних органів Міністерства юстиції України, – більше одного місяця, скарга має містити також відомості про дату, коли скаржник дізнався про порушення своїх прав.

Згідно з частиною третьою статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів особою, права якої порушено, протягом двох місяців з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення своїх прав, але не пізніше одного року з дня прийняття відповідного рішення, здійснення дії або бездіяльності.

При цьому частиною третьою статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» врегульовано, що рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів особою, права якої порушено, протягом двох місяців з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення своїх прав, але не більше трьох років з дня прийняття відповідного рішення, здійснення дії або бездіяльності.

Реєстраційна дія та рішення державного реєстратора, прийняте або проведена всупереч санкціям, застосованим відповідно до Закону України "Про санкції», може бути оскаржене протягом двох місяців з дня, коли відповідний суб’єкт дізнався про таке рішення державного реєстратора.

Скарга на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної реєстрації має бути підписана скаржником. Така скарга може бути подана в електронній формі, за умови підписання її скаржником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.

До скарги на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної реєстрації, сфері державної реєстрації можуть бути додані документи (їх копії), що підтверджують порушення прав скаржника.

Крім того, до скарги на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної реєстрації, сфері державної реєстрації прав, що подається представником скаржника, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження, або копія такого документа, засвідчена у встановленому порядку.

У випадку якщо скарга подана без дотримання вимог законодавства, то вона повертається скаржнику на підставі мотивованого рішення Міністерства юстиції України, його територіального органу не пізніше як через 15 днів з дня її надходження

Повернення скарги не позбавляє скаржника права на повторне її подання у встановленому порядку, а перебіг строку на оскарження зупиняється з дня подання скарги до дня її повернення скаржнику.

Скарги у сфері державної реєстрації на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації та територіальних органів Міністерства юстиції можуть бути подані:

1) письмово за поштовою адресою: вул. Городецького, буд. 13, м. Київ, 01001;

2) особисто за адресами: вул. Євгена Сверстюка, буд. 15, 1 – поверх (скринька для прийому скарг та іншої кореспонденції Офісу протидії рейдерству); вул. Городецького, буд. 13, пров. Рильського, буд. 10, м. Київ;

3) на офіційну електронну адресу: [email protected], [email protected].

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