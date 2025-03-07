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Мужчину посадили в тюрьму за то, что он убил свою кошку, наступив на нее ногой

20:26, 7 марта 2025
Мужчина также нанес травмы головы и позвоночника своему другому коту, которому удалось выжить.
Мужчину посадили в тюрьму за то, что он убил свою кошку, наступив на нее ногой
Фото: RSPCA
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Житель уэльского города Барри Дэниел Брэдли Джонс был заключен в тюрьму и лишен права держать животных после того, как он издевался над своими двумя кошками, одна из которых умерла, пишет Wales Online.

В сентябре 2023 года Дэниел отвез одну из своих домашних кошек Мейси к ветеринару, заявив, что он случайно наступил на нее дома. Ветеринар обнаружил признаки «значительной травмы, соответствующей сильному наступлению или удару ногами». У кошки была травма груди, синяк на челюсти, левый глаз был выпучен». Рентгеновские снимки показали переломы лопатки, сломанное ребро и коллапс левого легкого.

В ноябре 2023 года 27-летний мужчина отвел своего другого кота по имени Один к ветеринару. Он утверждал, что Один врезался в Xbox, который стоял на полке. Кот получил травму головы и позвоночника и демонстрировал признаки боли.

Ветеринарный отчет позже показал, что тяжесть травм, полученных Мейси и Одином, не соответствовала объяснениям, данным Джонсом. Главный ветеринарный эксперт пришел к выводу, что обе кошки пострадали в результате физического насилия. Мейси, вероятно, умерла в результате коллапса легких и дыхательной недостаточности из-за травмы груди, которая привела к перелому ребра.

Как отмечает издание, Джонс признал себя виновным в трех правонарушениях Закона о защите животных и был приговорен Кардиффском магистратским судом к 40 неделям тюрьмы. Также он обязан выплатить 187 фунтов стерлингов штрафа. Еще ему запретили держать домашних животных в течение пяти лет.  

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