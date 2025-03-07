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Суд визнав порушення у видачі чеків підприємством та підтвердив правомірність штрафних санкцій

18:55, 7 березня 2025
Суд відмовив підприємству у скасуванні штрафу на 3,5 мільйона гривень.
Суд визнав порушення у видачі чеків підприємством та підтвердив правомірність штрафних санкцій
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Судом підтримано позицію податкової щодо правомірності прийнятого податкового повідомлення-рішення, яким за порушення пунктів 1, 2, 11 статті 3 Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» до підприємства застосовано штрафні санкції на суму 3 498 023 гривень. Про це повідомляє податкова служба в Полтавській області.

Судом взято до уваги доводи контролюючого органу про те, що Закон № 265/95-ВР встановлює безпосередній зміст обов`язків суб`єктів господарювання і порядок їх виконання, а Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року №13.

На переконання відповідача, усі реалізовані товари згідно чеків продані з порушенням пункту 2 статті 3 вказаного Закону, тобто видані чеки, які не відповідають вимогам щодо форми і змісту, позбавлені статусу розрахункових.

Суд дійшов висновку, що відповідач в межах цієї справи під час проведення фактичної перевірки мав правову можливість використовувати податкову інформацію, яка міститься в СОД РРО, зокрема щодо перевірки наявності (відсутності) цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої, інформація та дані якої є фактичним відображенням (дублюванням) розрахункових операцій проведених позивачем у відповідний період.

В ході судового розгляду справи позивач не спростував обставини, на які посилався відповідач, а саме: в ході проведення перевірки не надавалися документи первинного бухгалтерського обліку, які б вказували на наявність у підприємства залишку на балансі підакцизних товарів з марками акцизного податку «старого зразка». Згідно баз даних ДПС відсутня інформація щодо можливості перебування у підприємства в обігу алкогольних напоїв, маркованих марками акцизного податку попереднього зразка.

Позивач отримував ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, починаючи з 2022 року, а тому, ймовірно, придбання товарів відбувалось підприємством з врахуванням строку їх придатності починаючи з 2022 року.

Відтак, Полтавським окружним адміністративним судом від 5 лютого 2025 року у справі № 440/9859/23 відмовлено у задоволенні позову підприємства.

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