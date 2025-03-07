Практика судів
  1. В Україні

Україна залучила 26,4 млрд грн через випуск державних облігацій у лютому 2025 року

22:18, 7 березня 2025
Міністерство фінансів України залучило 26,4 млрд грн для оборони та безпеки через ОВДП.
Україна залучила 26,4 млрд грн через випуск державних облігацій у лютому 2025 року
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство фінансів України повідомило, що в лютому 2025 року було залучено 26,4 млрд грн від випуску державних облігацій. Головна частина цих коштів спрямована на безпеку та оборону, що є критично важливим для країни в умовах повномасштабної війни. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Водночас, 19 лютого Міністерство фінансів разом з Національним банком України провели перший аукціон з обміну державних облігацій (switch-аукціон) на внутрішньому ринку за допомогою нової функції на платформі Bloomberg. Цей механізм дозволяє обмінювати старі державні боргові інструменти на нові, що сприяє ефективному управлінню державним боргом та ліквідністю.

Станом на 1 березня 2025 року в обігу перебувають облігації на понад 1,84 трлн грн. Найбільша частка цих облігацій належить комерційним банкам (46,6%) та НБУ (36,8%). Інвестиції юридичних та фізичних осіб зросли на 33% порівняно з минулим роком, досягнувши 267 млрд грн.

Середньозважена дохідність ОВДП, номінованих у гривні, у лютому становила 16,01%, а в доларах – 4,54%.

Загалом за період воєнного стану через аукціони ОВДП Україні вдалося залучити майже 1,5 трлн грн у еквіваленті. Кожен бажаючий може підтримати країну, придбавши військові облігації через застосунок "Дія" або у ліцензованих банках і брокерів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

гроші Мінфін

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Досягнути єдності, стабільності та незмінності судової практики неможливо – секретар Великої Палати ВС

У Великій Палаті Верховного Суду повідомили, що бувають помилкові правові позиції, до того ж життя змінюється.

Верховний Суд підтвердив правомірність стягнення з суб’єкта владних повноважень витрат на правничу допомогу за відсутності погодинного розрахунку та несплати гонорару на момент розгляду справи

Правомірність стягнення з суб’єкта владних повноважень витрат позивача на правничу допомогу за відсутності погодинного розрахунку та фактичної несплати гонорару на момент розгляду справи – позиція Верховного Суду.

Чи скасують «вічні» арешти майна у кримінальних провадження без підозрюваних — робоча група комітету обговорила законопроект про гарантії захисту бізнесу

У правоохоронному комітеті Верховної Ради за участі НАБУ, САП, СБУ, БЕБ, ОГП та інших представників обговорили законопроект 12439 про гарантії захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження.

Поліцейським, прокурорам та головам місцевих держадміністрацій будуть доплачувати за знання англійської мови

Надбавка у 10% до окладу запрацює не відразу.

Стратегія розвитку системи правосуддя готова на 99%, але є важливий нюанс – Офіс Президента

В Офісі Президента намагаються узгодити положення Стратегії з євроінтеграційними зобов’язаннями України.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Шеметенко
    Людмила Шеметенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Власенко
    Сергій Власенко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Бородавкіна
    Світлана Бородавкіна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду