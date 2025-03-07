Україна залучила 26,4 млрд грн через випуск державних облігацій у лютому 2025 року

Міністерство фінансів України залучило 26,4 млрд грн для оборони та безпеки через ОВДП.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство фінансів України повідомило, що в лютому 2025 року було залучено 26,4 млрд грн від випуску державних облігацій. Головна частина цих коштів спрямована на безпеку та оборону, що є критично важливим для країни в умовах повномасштабної війни. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Водночас, 19 лютого Міністерство фінансів разом з Національним банком України провели перший аукціон з обміну державних облігацій (switch-аукціон) на внутрішньому ринку за допомогою нової функції на платформі Bloomberg. Цей механізм дозволяє обмінювати старі державні боргові інструменти на нові, що сприяє ефективному управлінню державним боргом та ліквідністю.

Станом на 1 березня 2025 року в обігу перебувають облігації на понад 1,84 трлн грн. Найбільша частка цих облігацій належить комерційним банкам (46,6%) та НБУ (36,8%). Інвестиції юридичних та фізичних осіб зросли на 33% порівняно з минулим роком, досягнувши 267 млрд грн.

Середньозважена дохідність ОВДП, номінованих у гривні, у лютому становила 16,01%, а в доларах – 4,54%.

Загалом за період воєнного стану через аукціони ОВДП Україні вдалося залучити майже 1,5 трлн грн у еквіваленті. Кожен бажаючий може підтримати країну, придбавши військові облігації через застосунок "Дія" або у ліцензованих банках і брокерів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.