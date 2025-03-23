Папа Римський вперше за п’ять тижнів з’явився на публіці та вже залишив лікарню

Лікарі заявили, що понтифіку слід утриматися від зустрічей із великими групами людей та фізичних навантажень.

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Після п’яти тижнів лікування від пневмонії 88-річного Папу Римського Франциска виписали з римської клініки Gemelli, і, згідно з приписом лікарів, він має повернутися до Ватикану на двомісячний період відпочинку та одужання. Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Слабкий і крихкий Папа Римський Франциск з’явився на балконі лікарні в неділю, щоб благословити натовп», — так агентство Reuters описує його першу появу на публіці за тривалий час. Після короткого спілкування з людьми Папа Римський залишив клініку, його автомобіль супроводжувала колона поліцейських машин по Риму.

Лікарі, які оголосили про його виписку на вечірній пресконференції, підкреслили, що понтифіку слід утриматися від зустрічей із великими групами людей та фізичних навантажень, але з часом він зможе повернутися до всіх своїх звичних справ.

Нагадаємо, 1 березня понтифіка терміново підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Згодом він вперше за час госпіталізації записав для вірян аудіозвернення.

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