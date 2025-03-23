У Карпатах оголошена сніголавинна небезпека

На високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Карпатах Івано-Франківської та Закарпатської областей 23-24 березня очікується сходження лавин. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

«23-24 березня, у зв'язку з підвищенням температури повітря та очікуваними опадами, на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», - сказано у повідомленні.

Це означає, що лавини можуть сходити на багатьох схилах навіть при легкому тиску на сніг. На деяких схилах можуть зійти середні або навіть великі спонтанні лавини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.