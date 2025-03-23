Практика судів
  1. В Україні
  2. / Авто

В Україні запрацюють десятки нових комплексів автофіксації порушень ПДР — адреси

13:53, 23 березня 2025
36 комплексів автофіксації порушень ПДР встановлять у нових місцях, а 4 прилади відновлять роботу.
В Україні запрацюють десятки нових комплексів автофіксації порушень ПДР — адреси
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 24 березня на автомобільних дорогах країни запрацюють ще 40 комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він зазначив, що 36 із них встановлять у нових місцях, а 4 прилади відновлять роботу.

Також у Львові два прилади, які наразі фіксують перевищення швидкості, додатково контролюватимуть порушення правил руху та зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів:

- просп. Святого Івана Павла ІІ, 8 (напрямок спрямування приладу вул. Стрийська)

- просп. Святого Івана Павла ІІ, 35 (напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини)

Розташування нових комплексів автофіксації

Львів

- вул. Любінська, 92 (напрямок спрямування приладу вул. Виговського)

Волинська область

- 74 км+273 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу м. Володимир)

- 76 км+247 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу с. Будятичі)

- 125 км+475 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк)

- 119 км+027 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк)

- 64 км+946 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу вул. Народна, с-ще Торчин)

- 101 км+613 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк)

Дніпропетровська область

- 423 км+643 автодороги Н-08 (напрямок спрямування приладу м. Запоріжжя)

Павлоград:

- вул. Дніпровська, 409 (напрямок спрямування приладу вул. Відродження)

- вул. Дніпровська, 16 (напрямок спрямування приладу вул. Кооперативна)

Житомирська область

- 167 км+547 автодороги М-21 (напрямок спрямування приладу м. Житомир)

- 230 км+919 автодороги М-21 (напрямок спрямування приладу м. Бердичів)

Закарпатська область

- 807 км+021 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу с. Барвінок)

- 749 км+346 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу с. Голубине)

- м. Ужгород: вул. Собранецька, 152 (напрямок спрямування приладу вул. Верховинська)

Івано-Франківська область

Калуш:

- просп. Лесі Українки, 27 (напрямок спрямування приладу вул. Дзвонарська)

- вул. Богдана Хмельницького, 19 (напрямок спрямування приладу вул. Тихого)

Київська область

- 14 км+116 автодороги Р-01 (напрямок спрямування приладу м. Обухів)

- 101 км+350 автодороги М-03 (напрямок спрямування приладу м. Харків)

- 49 км+700 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу с. Калинівка)

- 27 км+371 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу м. Київ)

- 28 км+518 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу с. Лютіж)

Миколаївська область

- 139 км+684 автодороги М-14 (напрямок спрямування приладу с. Костянтинівка)

Одеська область

- 125 км+949 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені)

- 190 км+050 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Одеса)

- 229 км+530 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені)

- 237 км+550 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені)

- 271 км+315 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Одеса)

- 39 км+423 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені)

- 17 км+125 автодороги М-28 (напрямок спрямування приладу м. Одеса)

- 16 км+729 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу с. Маяки)

Тернопільська область

- 303 км+307 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу м. Тернопіль)

- 0 км+738 автодороги Р-41 (напрямок спрямування приладу вул. Джерельна, м. Тернопіль)

- 374 км+935 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу м. Тернопіль)

Черкаська область

- 548 км+324 автодороги М-30 (напрямок спрямування приладу с. Паланка)

- 547 км+816 автодороги М-30 (напрямок спрямування приладу м. Умань)

Чернігівська область

- 6 км+801 автодороги Р-56 (напрямок спрямування приладу м. Чернігів)

Чернігів:

- перехрестя просп. Миру та вул. Лісковицька (напрямок спрямування приладу вул. Урочище Святе)

- вул. Шевченка, 101 (напрямок спрямування приладу просп. Левка Лук’яненка)

- вул. Шевченка, 114 (напрямок спрямування приладу вул. Кільцева)

 Розташування всіх комплексів можна переглянути тут.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Національна поліція ПДР

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Державна служба фінансового моніторингу отримала повний доступ до Реєстру судових рішень

Служба фінансового моніторингу повідомила, що повний доступ до Реєстру судових рішень потрібен для проведення фінансових розслідувань.

Комітет рекомендував прийняти законопроект про посилення правового захисту співробітників Служби судової охорони та її голови

Пропонується встановити кримінальну відповідальність за опір, втручання в діяльність, погрозу або насильство, умисне знищення або пошкодження майна співробітника Служби судової охорони, його захоплення, як заручника, та перевищення влади або службових повноважень співробітником ССО.

Комітет рекомендував прийняти зміни до КПК у зв’язку з введенням спеціалізації суддів з розгляду злочинів, вчинених військовослужбовцями

Правоохоронний комітет рекомендує прийняти законопроект зі змінами до КПК у зв’язку з майбутнім введенням спеціалізації суддів з розгляду кримінальних проваджень щодо військовослужбовців, а також воєнних злочинів.

Членам ВККС пропонують виплачувати допомогу на оздоровлення під час відпустки — депутати зареєстрували законопроект

Членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів пропонується давати відпустку 30 днів із виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу, тобто, 236 тисяч грн.

Апеляційний суд скасував штраф ТЦК, встановивши маніпуляції з датою оповіщення поштою про виклик до ТЦК

Апеляційний адміністративний суд здійснив відстеження поштового відправлення з повісткою від ТЦК на офіційному веб-сайті «Укрпошти» і з’ясував цікаві деталі.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Василишин
    Андрій Василишин
    суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду