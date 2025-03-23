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Бельгія — Україна: де дивитися матч-відповідь плей-оф Ліги націй

14:45, 23 березня 2025
Бельгія та Україна зіграють 23 березня на «Сегека-Арена».
Бельгія — Україна: де дивитися матч-відповідь плей-оф Ліги націй
Фото: espn.in
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У неділю, 23 березня, у бельгійському місті Генк на стадіоні «Сегека-Арена» відбудеться матч-відповідь плей-оф раунду Ліги націй сезону-2023/24 за право виступати в Дивізіоні «А» між збірними Бельгії та України.

Початок гри запланований на 21:45 за київським часом.

В Україні гру транслюватиме стрімінговий сервіс Megogo.

Також гру покажуть:

  •   Arena Sport 2 Srbija HD             
  •   Arena Sport 3 BiH HD  
  •   beIN Connect MENA HD
  •   beIN Sports MENA 5 HD            
  •   DAZN Deutsch
  •   DAZN Japan
  •   EXXEN Digital Türkiye
  •   Fast Sports
  •   L´Équipe Live Foot       
  •   MTV Katsomon+          
  •   Nova Sports 5 Hellas HD           
  •   Optus Sport
  •   Prima Sport RO PPV 1 
  •   Prime Video USA
  •   RTBF La Une HD            
  •   S Sport+ Streaming      
  •   Sky Sport 7 NZ HD        
  •   SportKlub 10 Hrvatska
  •   SuperSport PSL HD      
  •   Tubi TV USA
  •   TV2 Play Norge
  •   UEFA.TV
  •   ViaPlay Sverige HD       
  •   ViaPlay Ísland HD         
  •   ViX TV
  •   VTM Belgium HD

Нагадаємо, перша зустріч, яка відбулася в іспанській Мурсії 20 березня, завершилася перемогою команди Сергія Реброва з рахунком 3:1.

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Україна Бельгія футбол

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