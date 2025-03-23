Бельгія — Україна: де дивитися матч-відповідь плей-оф Ліги націй

У неділю, 23 березня, у бельгійському місті Генк на стадіоні «Сегека-Арена» відбудеться матч-відповідь плей-оф раунду Ліги націй сезону-2023/24 за право виступати в Дивізіоні «А» між збірними Бельгії та України.
Початок гри запланований на 21:45 за київським часом.
В Україні гру транслюватиме стрімінговий сервіс Megogo.
Також гру покажуть:
Нагадаємо, перша зустріч, яка відбулася в іспанській Мурсії 20 березня, завершилася перемогою команди Сергія Реброва з рахунком 3:1.
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