Бельгія — Україна: де дивитися матч-відповідь плей-оф Ліги націй

Бельгія та Україна зіграють 23 березня на «Сегека-Арена».

Фото: espn.in

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У неділю, 23 березня, у бельгійському місті Генк на стадіоні «Сегека-Арена» відбудеться матч-відповідь плей-оф раунду Ліги націй сезону-2023/24 за право виступати в Дивізіоні «А» між збірними Бельгії та України.

Початок гри запланований на 21:45 за київським часом.

В Україні гру транслюватиме стрімінговий сервіс Megogo.

Також гру покажуть:

Arena Sport 2 Srbija HD

Arena Sport 3 BiH HD

beIN Connect MENA HD

beIN Sports MENA 5 HD

DAZN Deutsch

DAZN Japan

EXXEN Digital Türkiye

Fast Sports

L´Équipe Live Foot

MTV Katsomon+

Nova Sports 5 Hellas HD

Optus Sport

Prima Sport RO PPV 1

Prime Video USA

RTBF La Une HD

S Sport+ Streaming

Sky Sport 7 NZ HD

SportKlub 10 Hrvatska

SuperSport PSL HD

Tubi TV USA

TV2 Play Norge

UEFA.TV

ViaPlay Sverige HD

ViaPlay Ísland HD

ViX TV

VTM Belgium HD

Нагадаємо, перша зустріч, яка відбулася в іспанській Мурсії 20 березня, завершилася перемогою команди Сергія Реброва з рахунком 3:1.

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