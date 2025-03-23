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Бельгия — Украина: где смотреть ответный матч плей-офф Лиги наций

14:45, 23 марта 2025
Бельгия и Украина сыграют 23 марта на «Сегека Арене».
Бельгия — Украина: где смотреть ответный матч плей-офф Лиги наций
Фото: espn.in
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В воскресенье, 23 марта, в бельгийском городе Генк на стадионе «Сегека Арена» состоится ответный матч плей-офф раунда Лиги наций сезона 2023/24 за право выступать в Дивизионе «А» между сборными Бельгии и Украины.

Начало игры запланировано на 21:45 по киевскому времени.

В Украине матч будет транслировать стриминговый сервис Megogo.

Также матч покажут:

  •  Arena Sport 2 Srbija HD             
  •   Arena Sport 3 BiH HD  
  •   beIN Connect MENA HD
  •   beIN Sports MENA 5 HD            
  •   DAZN Deutsch
  •   DAZN Japan
  •   EXXEN Digital Türkiye
  •   Fast Sports
  •   L´Équipe Live Foot       
  •   MTV Katsomon+          
  •   Nova Sports 5 Hellas HD           
  •   Optus Sport
  •   Prima Sport RO PPV 1 
  •   Prime Video USA
  •   RTBF La Une HD            
  •   S Sport+ Streaming      
  •   Sky Sport 7 NZ HD        
  •   SportKlub 10 Hrvatska
  •   SuperSport PSL HD      
  •   Tubi TV USA
  •   TV2 Play Norge
  •   UEFA.TV
  •   ViaPlay Sverige HD       
  •   ViaPlay Ísland HD         
  •   ViX TV
  •   VTM Belgium HD

Напомним, первая встреча, которая состоялась в испанской Мурсии 20 марта, завершилась победой команды Сергея Реброва со счетом 3:1.

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