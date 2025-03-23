Бельгия — Украина: где смотреть ответный матч плей-офф Лиги наций

В воскресенье, 23 марта, в бельгийском городе Генк на стадионе «Сегека Арена» состоится ответный матч плей-офф раунда Лиги наций сезона 2023/24 за право выступать в Дивизионе «А» между сборными Бельгии и Украины.
Начало игры запланировано на 21:45 по киевскому времени.
В Украине матч будет транслировать стриминговый сервис Megogo.
Также матч покажут:
Напомним, первая встреча, которая состоялась в испанской Мурсии 20 марта, завершилась победой команды Сергея Реброва со счетом 3:1.
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