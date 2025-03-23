Бельгия — Украина: где смотреть ответный матч плей-офф Лиги наций

Бельгия и Украина сыграют 23 марта на «Сегека Арене».

Фото: espn.in

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В воскресенье, 23 марта, в бельгийском городе Генк на стадионе «Сегека Арена» состоится ответный матч плей-офф раунда Лиги наций сезона 2023/24 за право выступать в Дивизионе «А» между сборными Бельгии и Украины.

Начало игры запланировано на 21:45 по киевскому времени.

В Украине матч будет транслировать стриминговый сервис Megogo.

Также матч покажут:

Arena Sport 2 Srbija HD

Arena Sport 3 BiH HD

beIN Connect MENA HD

beIN Sports MENA 5 HD

DAZN Deutsch

DAZN Japan

EXXEN Digital Türkiye

Fast Sports

L´Équipe Live Foot

MTV Katsomon+

Nova Sports 5 Hellas HD

Optus Sport

Prima Sport RO PPV 1

Prime Video USA

RTBF La Une HD

S Sport+ Streaming

Sky Sport 7 NZ HD

SportKlub 10 Hrvatska

SuperSport PSL HD

Tubi TV USA

TV2 Play Norge

UEFA.TV

ViaPlay Sverige HD

ViaPlay Ísland HD

ViX TV

VTM Belgium HD

Напомним, первая встреча, которая состоялась в испанской Мурсии 20 марта, завершилась победой команды Сергея Реброва со счетом 3:1.

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