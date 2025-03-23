В Укрзализныце произошел технический сбой – как военным приобрести билеты

Приобретение билетов через сервис Армия+ для военнослужащих пока недоступно.

Фото: Zuma

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Как ранее сообщалось, в системе «Укрзализныци» произошел технический сбой, из-за чего временно невозможно приобрести билеты онлайн. В частности, недоступна покупка билетов через сервис «Армия+» для военнослужащих. В то же время для них предусмотрены альтернативные способы оформления проезда.

Билеты можно приобрести в кассах вокзалов по всей стране, в частности в специальных кассах для военных. В случае срочной необходимости военные могут оформить билет непосредственно в поезде через начальника состава.

«Укрзализныця» работает над устранением технических проблем и в ближайшее время планирует возобновить работу онлайн-сервисов.

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