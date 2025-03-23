В Турции арестовали мэра Стамбула Экрема Имамоглу

Турецкий суд отправил под стражу мэра Стамбула, подозреваемого в коррупции.

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Суд в Турции постановил арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции. Об этом сообщает Daily Sabah.

По данным следствия, Имамоглу якобы был частью преступной сети, которая получала взятки и манипулировала государственными тендерами. Его также подозревают в незаконном сборе персональных данных.

Отдельное расследование касается вероятного сотрудничества с Рабочей партией Курдистана (РПК). Прокуратура считает, что некоторые чиновники Стамбульской мэрии и районных администраций способствовали трудоустройству сторонников этой организации.

Вместе с Имамоглу арестованы его помощник Мурат Онгун и директор строительной компании Тунджай Йылмаз. В целом суд отправил под арест 22 подозреваемых, тогда как несколько человек, в частности бизнесмены и певец, получили ограничения в виде судебного контроля и запрета на выезд за границу.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Турции задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу в рамках антикоррупционного расследования. Позже в Турции начались масштабные акции протеста, они проходят в ряде городов страны.

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