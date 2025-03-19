Ордер на задержание был выдан в связи с обвинениями в коррупции против столичного муниципалитета Стамбула.

Источник фото: Reuters

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Турции задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу в рамках антикоррупционного расследования. Как отмечено, полиция задержала Имамоглу после обыска в его доме.

Как указывает BBC со ссылкой на прокуратуру Стамбула, были выданы ордера на задержание более 100 человек, в том числе мэра столичного муниципалитета Стамбула Экрема Имамоглу. Уточняется, что ордера на задержание были выданы в связи с обвинениями в коррупции против столичного муниципалитета Стамбула.

Подозреваемых, включая Имамоглу, обвиняют в «преступной организации, вымогательстве, взяточничестве, мошенничестве и махинациях на тендерах».

Прокуратура называет Имамоглу «подозреваемым, который является лидером преступной организации».

Организация, которая следит за кибербезопасностью и управлением интернетом NetBlocks пишет, что показатели в реальном времени свидетельствуют о том, что Турция ограничила доступ к ряду социальных сетей, включая X, YouTube, Instagram и TikTok. Этот инцидент произошел во время задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Также в медиа сообщили, что офис губернатора Стамбула решил запретить все митинги и протесты в городе на четыре дня.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.