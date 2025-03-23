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В Германии двое садоводов спилили дерево возле железной дороги, что привело к задержке 382 поездов

15:20, 23 марта 2025
Садоводы подозреваются в уничтожении дерева на железной дороге, что повлекло более 20 000 минут задержек поездов.
В Германии двое садоводов спилили дерево возле железной дороги, что привело к задержке 382 поездов
Фото иллюстративное
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Федеральная полиция Германии расследует дело двух садоводов-любителей, которые, вероятно, срубили дерево на железнодорожной линии между Гамбургом и Ганновером. Инцидент вызвал серьезные задержки в движении поездов. Об этом сообщает Spiegel.

57-летний мужчина и 55-летняя женщина подозреваются в том, что спилили дерево, которое упало на контактную сеть между городами Целле и Ульцен. Жители Целле неоднократно обращались к железной дороге с просьбой обрезать дерево, чьи ветви попадали на их участок. Когда железная дорога не отреагировала, садоводы, вероятно, решили действовать самостоятельно.

Во время пиления части дерева упали на контактную сеть и грузовой поезд, который проходил рядом. В результате пострадали 382 поезда, некоторые из которых были перенаправлены или отменены. Общая задержка составила более 20 000 минут.

Расследование показало, что дерево находилось на территории железной дороги, поэтому его спиливание без разрешения было незаконным. По словам представителя полиции, ремонт контактной линии оказался сложным и дорогостоящим. Садоводы могут столкнуться со значительными затратами, поскольку их действия нарушили безопасность железнодорожного движения.

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