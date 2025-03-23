С понедельника Киев завершит отопительный сезон

Киев завершает отопительный сезон из-за теплой погоды.

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Киев завершит отопительный сезон с понедельника, 24 марта, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Решение принято на основе прогноза синоптиков, которые ожидают стабильного потепления, а также с целью рационального использования природного газа.

С понедельника начнется отключение от теплоснабжения жилых домов. В то же время учреждения социальной сферы, такие как медицинские учреждения, детсады и школы, будут отключены по индивидуальным заявкам их руководителей.

В этом году отопление выключают на несколько дней раньше по сравнению с прошлым годом из-за благоприятных погодных условий. Централизованная система теплоснабжения Киева является крупнейшей в Украине и одной из крупнейших в Европе. Для завершения работ требуется около недели.

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