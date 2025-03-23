З понеділка Київ завершить опалювальний сезон

Київ завершує опалювальний сезон через теплу погоду.

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Київ завершить опалювальний сезон із понеділка, 24 березня, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Рішення ухвалено на основі прогнозу синоптиків, які очікують стабільного потепління, а також з метою раціонального використання природного газу.

З понеділка розпочнеться відключення від теплопостачання житлових будинків. Водночас заклади соціальної сфери, такі як медичні установи, дитсадки та школи, будуть відключені за індивідуальними заявками їх керівників.

Цьогоріч опалення вимикають на кілька днів раніше порівняно з минулим роком через сприятливі погодні умови. Централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. Для завершення робіт потрібно близько тижня.

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