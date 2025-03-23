ЗСУ звільнили село Надія в Сватівському районі Луганщини

Третя штурмова бригада відновила контроль над територією площею 3 км² у Сватівському районі.

Фото ілюстративне

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Третя штурмова бригада повідомила про звільнення села Надія, що знаходиться в Сватівському районі Луганської області. Операція була проведена силами бригади, зокрема 1-го штурмового батальйону.

Загалом було відновлено контроль над територією площею три квадратних кілометри.

«Третя штурмова повідомляє: силами бригади, передусім 1-го штурмового батальйону, відновлено контроль над населеним пунктом Надія. Загальний обсяг звільнених від ворога територій — три квадратних кілометри. «Взяття Надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих в «нуль» механізованих полків — 752-го та 254-го 20-ї армії рф», — Командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький.

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