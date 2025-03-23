ВСУ освободили село Надежда в Сватовском районе Луганщины

Третья штурмовая бригада восстановила контроль над территорией площадью 3 км² в Сватовском районе.

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Третья штурмовая бригада сообщила об освобождении села Надежда, что находится в Сватовском районе Луганской области. Операция была проведена силами бригады, в частности 1-го штурмового батальона.

В целом был восстановлен контроль над территорией площадью три квадратных километра.

«Третья штурмовая сообщает: силами бригады, прежде всего 1-го штурмового батальона, восстановлен контроль над населенным пунктом Надежда. Общий объем освобожденных от врага территорий - три квадратных километра. «Взятие Надежды стоило противнику двух месяцев усилий и двух стертых в «ноль» механизированных полков - 752-го и 254-го 20-й армии рф», - Командир Третьего Армейского Корпуса Андрей Билецкий.

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