Суд в США обязал Bayer выплатить $2,1 млрд мужчине, который заболел раком из-за средства против сорняков

Bayer обжалует судебный приговор и штраф в 2,1 миллиарда долларов по делу о раке из-за пестицида Roundup.

Фото: AgroPortal.ua

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Суд в США постановил, что корпорация Bayer должна выплатить около 2,1 миллиарда долларов мужчине, который обвинил компанию в том, что заболел раком из-за ее средства для борьбы с сорняками. Истец приобрел продукт, который выпускается дочерней компанией Roundup, принадлежащей Bayer. Об этом пишет Reuters.

Американская корпорация Bayer, которая является одним из крупнейших в мире производителей семян и пестицидов, заявила, что обжалует приговор. Компания считает, что решение противоречит научным данным и оценкам регуляторов, а размер штрафа является «чрезмерным и неконституционным».

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