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Российский дрон попал в дом актера сериала «Одна семья» Андрея Исаенко

12:39, 23 марта 2025
Андрей Исаенко рассказал о попадании вражеского дрона в его дом.
Российский дрон попал в дом актера сериала «Одна семья» Андрея Исаенко
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Во время массированной атаки беспилотниками на Киев, один из вражеских дронов попал в дом украинского актера Андрея Исаенко, известного по ролям в сериалах «Женский доктор» и «Одна семья». Об этом сам актер сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня ночью прилетело в наш дом», - написал Исаенко, добавляя, что с ним и его семьей все хорошо. Однако, по данным КГВА, в результате атаки погибли три человека, в том числе 5-летний ребенок, а самому маленькому пострадавшему всего 11 месяцев.

Напомним, в результате ночной атаки на столицу, в Голосеевском районе погибли отец и 5-летняя дочь, а в Днепровском - пожилая женщина.

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