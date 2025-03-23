Ночной удар дронами по Киеву – горели многоэтажки, авто, погиб 5-летний ребенок

В результате удара погибли 3 человека, еще 10 – пострадали.

Фото: ГСЧС

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 23 марта российские войска атаковали Киев ударными дронами. Воздушная тревога продолжалась более пяти часов. В результате падения обломков и пожаров в столице зафиксированы значительные разрушения.

По данным Киевской городской военной администрации, в результате атаки:

- Подольский район - падение сбитого БпЛА в промзоне, без разрушений; возгорание на 20 этаже жилого дома, пожар ликвидирован.

- Днепровский район - пожар в 9-этажном доме, повреждены заведение общественного питания и квартира в многоэтажке.

- Голосеевский район - возгорание в офисно-складском здании (2000 кв. м) и металлического контейнера.

- Деснянский район - обломки упали в лесопарковой зоне.

- Шевченковский район - обломки повредили шесть автомобилей.

В результате удара погибли три человека, среди них 5-летний ребенок. Пострадали 10 человек, самому младшему из них всего 11 месяцев.

Спасатели, медики и все экстренные службы работали на местах поражений.

Фото: ГСЧС

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.