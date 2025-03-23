Нічний удар дронами по Києву – горіли багатоповерхівки, авто, загинула 5-річна дитина

У ніч на 23 березня російські війська атакували Київ ударними дронами. Повітряна тривога тривала понад п'ять годин. Унаслідок падіння уламків та пожеж у столиці зафіксовано значні руйнування.
За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок атаки:
Внаслідок удару загинули троє людей, серед них 5-річна дитина. Постраждали 10 осіб, наймолодшому з них лише 11 місяців.
Рятувальники, медики та всі екстрені служби працювали на місцях уражень.
Фото: ДСНС
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