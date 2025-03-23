Нічний удар дронами по Києву – горіли багатоповерхівки, авто, загинула 5-річна дитина

Внаслідок удару загинули 3 людей, ще 10 – постраждали.

Фото: ДСНС

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У ніч на 23 березня російські війська атакували Київ ударними дронами. Повітряна тривога тривала понад п'ять годин. Унаслідок падіння уламків та пожеж у столиці зафіксовано значні руйнування.

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок атаки:

Подільський район – падіння збитого БпЛА в промзоні, без руйнувань; загоряння на 20 поверсі житлового будинку, пожежу ліквідовано.

Дніпровський район – пожежа у 9-поверховому будинку, пошкоджено заклад громадського харчування та квартиру в багатоповерхівці.

Голосіївський район – займання в офісно-складській будівлі (2000 кв. м) та металевого контейнера.

Деснянський район – уламки впали в лісопарковій зоні.

Шевченківський район – уламки пошкодили шість автомобілів.

Внаслідок удару загинули троє людей, серед них 5-річна дитина. Постраждали 10 осіб, наймолодшому з них лише 11 місяців.

Рятувальники, медики та всі екстрені служби працювали на місцях уражень.

Фото: ДСНС

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