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Пасажир подав до суду на United Airlines — пілот силоміць витягнув його з туалету під час рейсу

21:44, 22 березня 2025
Пасажир звинувачує авіакомпанію та прикордонників у приниженні, перевищенні повноважень і дискримінації після інциденту на борту рейсу з Мексики до США.
Пасажир подав до суду на United Airlines — пілот силоміць витягнув його з туалету під час рейсу
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Пасажир подав до суду на United Airlines, стверджуючи, що пілот авіакомпанії силоміць витягнув його з туалету під час польоту, порушивши його гідність і права. Про це повідомляє Associated Press.

Громадянин США Ісроель Лібб подав позов до федерального суду Мангеттена проти авіакомпанії United Airlines та Міністерства внутрішньої безпеки США.

За словами позивача, під час рейсу з Тулума (Мексика) до Хʼюстона 28 січня пілот авіакомпанії силоміць витягнув його з туалету, що призвело до публічного приниження.

Згідно з позовом, Лібб — ортодоксальний єврей — перебував у туалеті близько 20 хвилин через сильний шлунковий дискомфорт. Один зі стюардів звернувся до іншого пасажира, Якова Себбага (теж ортодоксального єврея), з проханням перевірити, чи все гаразд. Лібб повідомив, що скоро вийде, і Себбаг передав це екіпажу.

 Проте за 10 хвилин до нього підійшов сам пілот, зажадав негайно звільнити туалет, а коли Лібб відмовився — зламав замок і силоміць витягнув його з кабіни, не даючи навіть підняти штани. У результаті Лібб був оголений перед іншими пасажирами та членами екіпажу. Позивач також заявляє, що пілот дозволяв собі некоректні висловлювання щодо його релігії та погрожував арештом.

Після посадки в Хʼюстоні на борт піднялись представники митної та прикордонної служби США. Лібб та Себбаг були затримані, доставлені до ізолятора та піддані обшуку. Як зазначено в позові, на питання про причину затримання один із офіцерів відповів: «Ми — Homeland. У тебе тут немає прав».

Наступного дня пасажирам безкоштовно надали нові квитки до Нью-Йорка, однак вони змушені були покрити витрати на ночівлю в готелі та харчування.

United Airlines наразі утрималась від коментарів. Представники Міністерства внутрішньої безпеки США та адвокати обох пасажирів ситуацію також не прокоментували.

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США

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