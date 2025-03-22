Незалежно від того, коли і як закінчиться війна, Україні потрібно побудувати систему національного спротиву, — Ірина Верещук

Держава і бізнес мають об’єднати зусилля для створення сучасної системи національного спротиву на основі досвіду війни та міжнародних практик.

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Розвиток системи національного спротиву залишається пріоритетом для Офісу Президента України. Про це заявила заступниця керівника ОП Ірина Верещук.

За словами Верещук, ключовим елементом майбутньої моделі має стати державно-приватне партнерство.

«Підготовка цивільного населення до протидії агресору є можливістю плідної співпраці між державним і приватним сектором.

Дрони, такмед, OSINT, основи виживання, вогнева підготовка тощо — широке поле для державно-приватного партнерства», — зазначила посадовиця.

Вона підкреслила, що майбутнє — за гібридною системою центрів підготовки.

«Майбутнє за гібридною системою державних і приватних центрів підготовки. Від держави треба юридичну рамку, політичну волю та держзамовлення. Від приватного сектора — ініціативу та інвестиції в інфраструктуру та обладнання», — пояснила Верещук.

Вона також наголосила на довгостроковій перспективі проекту.

«Система нацспротиву буде важливою оборонною компонентою. Вона має бути заточена на протидію РФ.

Незалежно від того, коли і як закінчиться війна, ми маємо побудувати систему нацспротиву, яка працюватиме декілька десятків років», — сказала Верещук.

Україна має намір створити унікальну модель, яка базуватиметься на досвіді війни та найкращих міжнародних практиках.

«Узяти найкращі світові практики (Ізраїль, Фінляндія, Польща тощо), але побудувати свою унікальну систему на базі досвіду цієї війни. Ми встановимо новий світовий стандарт нацспротиву, у нас навчатимуться інші країни», — заявила вона.

Підсумовуючи, Верещук подякувала тим, хто вже працює над реалізацією цієї стратегії: «Це масштабне завдання, яке потребує державно-приватного партнерства, і я дякую тим, хто вже це робить».

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