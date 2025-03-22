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Независимо от того, когда и когда закончится война, нужно построить систему национального сопротивления, — Ирина Верещук

20:32, 22 марта 2025
Государство и бизнес должны объединить усилия по созданию современной системы национального сопротивления на основе опыта войны и международных практик.
Независимо от того, когда и когда закончится война, нужно построить систему национального сопротивления, — Ирина Верещук
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Развитие системы национального сопротивления остается приоритетом для Офиса Президента Украины. Об этом заявила заместитель руководителя ОП Ирина Верещук.

По словам Верещук, ключевым элементом будущей модели должно стать государственно-частное партнерство.

«Подготовка гражданского населения к противодействию агрессору — это возможность для плодотворного сотрудничества между государственным и частным сектором.
Дроны, такмед, OSINT, основы выживания, огневая подготовка и прочее — широкое поле для государственно-частного партнерства», — отметила она.

Она подчеркнула, что будущее — за гибридной системой центров подготовки.

«Будущее — за гибридной системой государственных и частных центров подготовки. От государства необходимы юридическая рамка, политическая воля и государственный заказ. От частного сектора — инициатива и инвестиции в инфраструктуру и оборудование», — пояснила Верещук.

Также она акцентировала внимание на долгосрочной перспективе проекта.

«Система нацсопротивления будет важной оборонной составляющей. Она должна быть заточена на противодействие РФ.
Независимо от того, когда и как закончится война, мы должны построить систему нацсопротивления, которая будет работать несколько десятков лет», — заявила Верещук.

Украина намерена создать уникальную модель, основанную на опыте войны и лучших международных практиках.

«Взять лучшие мировые практики (Израиль, Финляндия, Польша и др.), но построить свою уникальную систему на основе опыта этой войны. Мы установим новый мировой стандарт нацсопротивления, у нас будут учиться другие страны», — сказала она.

Подводя итог, Верещук поблагодарила всех, кто уже работает над реализацией этой стратегии:
«Это масштабная задача, которая требует государственно-частного партнерства, и я благодарю тех, кто уже этим занимается».

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