Зеленский провел военный кабинет — обсудили подготовку к встрече с США в Саудовской Аравии

На заседании была обсуждена подготовка ко встрече украинской и американской делегаций, которая состоится в Саудовской Аравии 23 марта.

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Президент Владимир Зеленский в Харькове провёл заседание военного кабинета. Об этом сообщает Офис Президента.

В частности, Глава государства заслушал доклады Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, министра обороны Рустема Умерова и начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова. Также в совещании приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса.

Участники совещания обсудили ситуацию на фронте и обстановку на основных направлениях: Запорожском, Донецком, Харьковском, Сумском, а также ход операции в Курской области.

Отдельное внимание было уделено подготовке к встрече с американской делегацией, которая состоится в Саудовской Аравии 23 марта.

Напомним, что спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявил, что 23 марта в Джидде состоится новый раунд переговоров по мирному урегулированию в Украине.

США на переговорах будут представлять советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолц и госсекретарь США Марко Рубио.

Украинскую делегацию возглавил Андрей Ермак - в составе Андрей Сибига, Рустем Умеров, Павел Палиса.

Делегации США и РФ проведут переговоры 24 марта в Эр-Рияде.

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