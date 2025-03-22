Венесуэла договорилась с США о возобновлении рейсов по возвращению мигрантов

Правительства стран подписали соглашение о возобновлении авиарейсов для репатриации мигрантов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 23 марта, возобновятся депортационные рейсы из США в Венесуэлу. Правительства обеих стран достигли соответствующего соглашения. Об этом сообщает Reuters.

Председатель парламента Венесуэлы Хорхе Родригес объявил о подписании соглашения с США о восстановлении авиарейсов для репатриации мигрантов.

В своём заявлении он подчеркнул, что «миграция — не преступление» и заверил, что власти продолжат работу над возвращением всех, кто желает вернуться на родину.

«Миграция — не преступление, и мы не успокоимся, пока каждый, кто хочет вернуться, не вернётся, и пока мы не спасём наших похищенных братьев в Сальвадоре», — говорится в заявлении.

Этот шаг произошёл на фоне напряжённых отношений между США и Венесуэлой, в частности из-за недавних депортаций венесуэльских мигрантов в Сальвадор.

В январе стало известно, что США приостанавливают программы по приему мигрантов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.