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Венесуела домовилася зі США про відновлення рейсів з повернення мігрантів

19:56, 22 березня 2025
Уряди країн підписали угоду про відновлення авіарейсів для репатріації мігрантів.
Венесуела домовилася зі США про відновлення рейсів з повернення мігрантів
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У неділю, 23 березня, відновляться депортаційні рейси із США до Венесуели. Уряди обох країн досягли угоди. Про це повідомляє Reuters.

Так, очільник парламенту Венесуели Хорхе Родрігес оголосив про підписання угоди зі Штатами про відновлення авіарейсів для репатріації мігрантів.

У своїй заяві він підкреслив, що «міграція не є злочином» і запевнив, що влада продовжить працювати над поверненням усіх, хто бажає повернутися додому.

«Міграція не є злочином, і ми не заспокоїмося, поки всі, хто хоче повернутися, не повернуться, і ми не врятуємо наших викрадених братів у Сальвадорі», - йдеться в заяві.

Цей крок відбувся на тлі напружених відносин між США та Венесуелою, зокрема через нещодавні депортаційні рейси венесуельських мігрантів до Сальвадору.

У січні стало відомо, що  США призупиняють програми прийому мігрантів.

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