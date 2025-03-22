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У США батьки звинувачують школу у покаранні дівчат, які відмовилися переодягатися перед учнем-трансгендером

20:50, 22 березня 2025
Батьки стверджують, що їхніх доньок змусили ділити роздягальню з трансгендерним учнем — біологічним хлопцем, а за спроби зберегти приватність школярки зазнали академічних покарань.
У США батьки звинувачують школу у покаранні дівчат, які відмовилися переодягатися перед учнем-трансгендером
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У США, в штаті Вісконсин, двоє батьків подали скаргу про порушення громадянських прав, заявивши, що їхніх доньок змусили користуватися роздягальнею разом із трансгендерним учнем — біологічним хлопцем. За спроби уникнути переодягання в його присутності, дівчата нібито зазнали академічних санкцій. Про це повідомляє Fox News.

Позов подала юридична організація Wisconsin Institute for Law & Liberty (WILL). Вона звернулася до Офісу з громадянських прав Міністерства освіти США та генерального прокурора Пем Бонді, звинувачуючи школу Westosha Central High School у «створенні загрози безпеці та приватності» для кількох учениць.

У скарзі зазначено, що адміністрація дозволила трансгендерному учню відвідувати жіночу роздягальню на уроках фізкультури. Учениці, які намагалися уникнути переодягання в такому середовищі, зазнали дисциплінарних наслідків. Один із батьків заявив, що через ситуацію змушений був забрати доньку зі школи.

«Батьки віддають дітей до школи, щоб ті навчалися в безпечному середовищі. Але мою доньку покарали за те, що вона захищала власну приватність. Ми були змушені піти», — прокоментував ситуацію батько учениці Ніколас Пухтер.

За даними скарги, дві дівчини — під псевдонімами Джейн Доу 1 та Джейн Доу 2 — дізналися, що в їхній новій групі з фізкультури трансгендерному учню дозволено користуватися жіночою роздягальнею. Через обмежену кількість кабінок багато учениць були змушені переодягатися на відкритому просторі, що викликало у них відчуття дискомфорту.

Коли дівчата звернулися до вчителя з проханням втрутитися, їм нібито відповіли, що це не є проблемою, а будь-яке обмеження трансгендерного учня буде розцінено як булінг.

Попри неодноразові звернення батьків до адміністрації, ситуація не змінилася. Після зимових канікул школа розіслала листа, в якому заявила, що не отримувала жодних офіційних скарг на «неналежну поведінку в роздягальні», однак запевнила, що вжила заходів для комфорту всіх учнів.

Скарга також стверджує, що Джейн Доу 1 отримала кілька пропусків через спроби уникнути переодягання в присутності хлопця. В одному випадку вона залишилася в туалеті, але вчитель змусив її повернутися до уроку. Джейн Доу 2 також мала пропуски, бо чекала вільної кабінки, і хоча її батько домігся виправдання від школи, дівчина отримала «незадовільно» з предмета. Обидві родини вирішили забрати дітей зі школи.

Юристи заявили, що школа порушила розділ IX федерального законодавства, не врахувавши занепокоєння учениць і створивши середовище, яке обмежує їхній доступ до повноцінного навчання.

У Міністерстві юстиції США відреагували на скаргу так: «Змушувати дівчат ділити роздягальні з хлопцями — це принизливо, несправедливо і небезпечно».

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США школа

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