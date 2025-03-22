В США родители обвиняют школу в наказании девушек, отказавшихся переодеваться перед учеником-трансгендером

Родители утверждают, что их дочерей заставили делить раздевалку с трансгендерным учеником — биологическим парнем, а за попытки сохранить конфиденциальность школьницы понесли академические наказания.

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В американском штате Висконсин двое родителей подали жалобу о нарушении гражданских прав, заявив, что их дочерей вынудили пользоваться раздевалкой вместе с трансгендерным учеником — биологическим мальчиком. По их словам, за попытки переодеваться в его отсутствие девочки якобы подверглись академическим санкциям. Об этом сообщает Fox News.

Иск подала юридическая организация Wisconsin Institute for Law & Liberty (WILL). Она обратилась в Офис по гражданским правам Министерства образования США и к генеральному прокурору Пэм Бонди, обвинив школу Westosha Central High School в «угрозе безопасности и частной жизни» нескольких учениц.

В жалобе указано, что администрация школы разрешила трансгендерному ученику посещать женскую раздевалку на уроках физкультуры. Девочки, которые пытались избежать переодевания в таком окружении, столкнулись с дисциплинарными мерами. Один из родителей заявил, что был вынужден забрать дочь из школы из-за ситуации.

«Родители отдают детей в школу, чтобы те учились в безопасной среде. Но мою дочь наказали за то, что она защищала своё право на личное пространство. Нам пришлось уйти», — прокомментировал отец ученицы Николас Пухтер.

Согласно жалобе, две ученицы, обозначенные как Джейн Доу 1 и Джейн Доу 2, узнали, что трансгендерному ученику в их новой группе по физкультуре разрешили пользоваться женской раздевалкой. Из-за нехватки кабинок многим девочкам приходилось переодеваться на открытом пространстве, что вызывало у них дискомфорт.

Когда девочки обратились к учителю с просьбой вмешаться, им якобы ответили, что это не проблема, а любые ограничения для трансгендерного ученика будут расценены как буллинг.

Несмотря на неоднократные обращения родителей к администрации, ситуация не изменилась. После зимних каникул школа разослала письмо, в котором утверждала, что «не получала официальных жалоб на неподобающие действия в раздевалке», но при этом заявила, что приняла меры для обеспечения комфорта всех учащихся.

Также в жалобе говорится, что Джейн Доу 1 получила несколько пропусков занятий, пытаясь избежать переодевания в присутствии мальчика. В одном случае она осталась в туалете, но учитель заставил её вернуться в класс. Джейн Доу 2 также пропускала занятия, ожидая свободную кабинку; её отец добился официального оправдания, однако девочка всё равно получила неудовлетворительную оценку. Обе семьи в итоге приняли решение забрать своих детей из школы.

Юристы заявили, что школа нарушила статью IX федерального законодательства, не приняв во внимание обеспокоенность учениц и создав условия, ограничивающие их право на полноценное образование.

Министерство юстиции США отреагировало на жалобу следующим образом: «Заставлять девочек делить раздевалки с мальчиками — это унизительно, несправедливо и опасно».

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