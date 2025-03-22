В Киеве мужчина упал в шахту лифта с 9-го этажа

Киевлянин пролетел пять этажей в шахте лифта.

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В Голосеевском районе Киева мужчина упал в шахту лифта жилого дома. Киевлянин пролетел с 9-го до 4-го этажа и застрял. Об этом сообщает ГСЧС.

Так, спасатели получили сообщение о том, что в девятиэтажном жилом доме на улице Красиловской в шахте лифта на уровне 4-го этажа находится человек.

Как выяснилось, мужчина упал в шахту лифта на 9-м этаже и зацепился за тросы уже на уровне 4-го, где и ждал спасения.

С помощью штурмовой лестницы спасатели помогли ему выбраться из ловушки, после чего передали медикам.

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