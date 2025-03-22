У Києві чоловік впав у шахту ліфта з 9-го поверху

Киянин пролетів п’ять поверхів у шахті ліфта.

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У Голосіївському районі Києва чоловік впав у ліфтову шахту житлового будинку. Киянин пролетів з 9-го до 4-го поверху і застряг. Про це повідомляє ДСНС.

Так, рятувальники отримали повідомлення про те, що у дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Красилівській у ліфтовій шахті на рівні 4-го поверху знаходиться людина.

Як з’ясувалося, чоловік впав у шахту ліфта на 9-му поверсі й зачепився у тросах вже на рівні 4-го поверху, де й чекав на порятунок.

За допомогою драбини-палиці рятувальники допомогли йому вибратися з пастки, після чого передали медикам.

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