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США и РФ проведут переговоры в Эр-Рияде 24 марта

15:12, 20 марта 2025
В Кремле анонсировали новые переговоры США и РФ в Саудовской Аравии.
США и РФ проведут переговоры в Эр-Рияде 24 марта
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Делегации США и РФ проведут переговоры 24 марта в Эр-Рияде. Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

Российскую делегацию возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Главной темой обсуждения станет война РФ против Украины.

Напомним, что спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявил, что 23 марта в Джидде состоится новый раунд переговоров по мирному урегулированию в Украине. По его словам, США на переговорах будут представлять советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолц и госсекретарь США Марко Рубио.

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США рф

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