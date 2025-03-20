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Электронный военный документ может не работать – в Минобороны объяснили почему

15:06, 20 марта 2025
В реестре Оберег запланированы технические работы.
Электронный военный документ может не работать – в Минобороны объяснили почему
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В связи с тем, что 20 марта с 22:00 до 23:30 планируются технические работы в реестре Оберег, электронный военный документ и услуги, связанные с реестром, могут быть недоступны.

Об этом заявили в Министерстве обороны.

В связи с этим гражданам советуют заранее загрузить PDF-файл документа, чтобы избежать неприятных ситуаций во время возможных проверок.

«После технических работ все будет работать в штатном режиме», – указали в Минобороны.

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документы Минобороны Резерв+ военнообязанный Оберег

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