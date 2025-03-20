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Бокс вернули в программу Олимпийских игр-2028

15:24, 20 марта 2025
Международный олимпийский комитет единогласным решением вернул боксерский турнир в программу Игр-2028.
Бокс вернули в программу Олимпийских игр-2028
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Международный олимпийский комитет вернул бокс в программу Игр, начиная с 2028 года. Решение было принято единогласно в рамках заседания 144-й сессии МОК в Греции.

На заседании присутствовал президент World Boxing Борис ван дер Ворст, а глава комитета Томас Бах выразил свою благодарность всем присутствующим за единогласное решение.

Ранее МОК исключил Международную боксерскую ассоциацию (IBA) из списка признанных федераций.

Президентом ассоциации является россиянин Умар Кремлев, допустивший представителей РФ и Беларуси на соревнования под флагами обеих стран, отменив все санкции в полном объеме.

Также IBA заключала спонсорское соглашение с российской компанией "Газпром", а МОК имел вопрос к судейству и другим видам деятельности ассоциации.

"Я благодарю вас за одобрение возвращения бокса. Мы можем рассчитывать на отличный турнир в Лос-Анджелесе", – прокомментировал президент МОК Томас Бах.

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