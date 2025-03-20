Бокс вернули в программу Олимпийских игр-2028

Международный олимпийский комитет единогласным решением вернул боксерский турнир в программу Игр-2028.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Международный олимпийский комитет вернул бокс в программу Игр, начиная с 2028 года. Решение было принято единогласно в рамках заседания 144-й сессии МОК в Греции.

На заседании присутствовал президент World Boxing Борис ван дер Ворст, а глава комитета Томас Бах выразил свою благодарность всем присутствующим за единогласное решение.

Ранее МОК исключил Международную боксерскую ассоциацию (IBA) из списка признанных федераций.

Президентом ассоциации является россиянин Умар Кремлев, допустивший представителей РФ и Беларуси на соревнования под флагами обеих стран, отменив все санкции в полном объеме.

Также IBA заключала спонсорское соглашение с российской компанией "Газпром", а МОК имел вопрос к судейству и другим видам деятельности ассоциации.

"Я благодарю вас за одобрение возвращения бокса. Мы можем рассчитывать на отличный турнир в Лос-Анджелесе", – прокомментировал президент МОК Томас Бах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.