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Депутаты предлагают установить запрет на 2 года для переизбрания глав судов, занимавших должности более 8 лет

14:52, 20 марта 2025
Срок полномочий глав судов предлагается увеличить до 4 лет, но установить ограничение – не более двух сроков подряд и без возможности повторного избрания ранее, чем через 2 года после окончания полномочий.
Депутаты предлагают установить запрет на 2 года для переизбрания глав судов, занимавших должности более 8 лет
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Главам судов предлагают запретить переизбираться повторно в течение 2 лет после завершения соответствующих полномочий. О разработке соответствующего законопроекта сообщил член Комитета ВР по вопросам правовой политики, председатель подкомитета и постоянный представитель Верховной Рады в КСУ Максим Дырдин.

«На базе подкомитета обсудили комитетский вариант законопроекта относительно урегулирования процедуры избрания (назначения) судей на административные должности и их освобождения от этих должностей. Комитетский законопроект разработан на основе законопроектов №8296 и альтернативного №8296-1», – отметил он.

К обсуждению присоединились члены Комитета ВР по вопросам правовой политики, Верховный Суд, Высший совет правосудия, Совет судей Украины и ассоциации судейского самоуправления.

По словам Максима Дырдина, концепция нового законопроекта предусматривает следующее:
• Форма избрания остается неизменной – главу суда и его заместителя избирает сам коллектив на собрании судей. Однако, если собрание судей не может принять соответствующее решение в течение трех месяцев, назначение будет осуществлять Совет судей Украины как организационная форма судейского самоуправления (ст. 127 Закона «О судоустройстве и статусе судей»);

  • Если нет кандидатов на вакантную административную должность, такие полномочия временно будут выполнять судьи соответствующего суда по принципу очередности (от старшего к младшему по возрасту) в течение 180 календарных дней;
  • Срок полномочий на административных должностях предлагается увеличить с 3 до 4 лет (сравнять с кассационным судом), однако устанавливается ограничение – не более двух сроков подряд. Повторное избрание возможно не ранее чем через два года после окончания соответствующих полномочий;
  • В случае применения дисциплинарного взыскания, которое делает невозможным осуществление правосудия, судья отстраняется от полномочий административной должности;
  • Порядок избрания (назначения) и освобождения глав судов и их заместителей от административных должностей, предусмотренный данным законопроектом, не аннулирует предыдущий срок пребывания их на административных должностях.

На данный момент депутаты ожидают официальные позиции Верховного Суда, Высшего совета правосудия, Совета судей Украины, Государственной судебной администрации и Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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