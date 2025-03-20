Депутаты предлагают установить запрет на 2 года для переизбрания глав судов, занимавших должности более 8 лет

Главам судов предлагают запретить переизбираться повторно в течение 2 лет после завершения соответствующих полномочий. О разработке соответствующего законопроекта сообщил член Комитета ВР по вопросам правовой политики, председатель подкомитета и постоянный представитель Верховной Рады в КСУ Максим Дырдин.
«На базе подкомитета обсудили комитетский вариант законопроекта относительно урегулирования процедуры избрания (назначения) судей на административные должности и их освобождения от этих должностей. Комитетский законопроект разработан на основе законопроектов №8296 и альтернативного №8296-1», – отметил он.
К обсуждению присоединились члены Комитета ВР по вопросам правовой политики, Верховный Суд, Высший совет правосудия, Совет судей Украины и ассоциации судейского самоуправления.
По словам Максима Дырдина, концепция нового законопроекта предусматривает следующее:
• Форма избрания остается неизменной – главу суда и его заместителя избирает сам коллектив на собрании судей. Однако, если собрание судей не может принять соответствующее решение в течение трех месяцев, назначение будет осуществлять Совет судей Украины как организационная форма судейского самоуправления (ст. 127 Закона «О судоустройстве и статусе судей»);
На данный момент депутаты ожидают официальные позиции Верховного Суда, Высшего совета правосудия, Совета судей Украины, Государственной судебной администрации и Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Автор: Наталя Мамченко
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