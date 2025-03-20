Депутати пропонують встановити заборону на 2 роки для переобрання голів судів, які обіймали посади більше 8 років

Строк повноважень голів судів пропонується збільшити до 4 років, але встановити обмеження – не більше двох строків поспіль і без можливості повторного обрання раніше, ніж через 2 роки після закінчення повноважень.

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Головам судів пропонують заборонити переобиратися повторно протягом 2 років після завершення відповідних повноважень. Про напрацювання відповідного законопроекту повідомив член Комітету ВР з питань правової політики, голова підкомітету і постійний представник Верховної Ради у КСУ Максим Дирдін.

«На базі підкомітету обговорили комітетський варіант законопроекту щодо врегулювання процедури обрання (призначення) суддів на адміністративні посади та їх звільнення з цих посад. Комітетський законопроект розроблений на базі законопроектів №8296 та альтернативного №8296-1», зазначив він.

До обговорення доєдналися члени Комітету ВР з питань правової політики, Верховний Суд, Вища рада правосуддя, Рада суддів України та асоціації суддівського самоврядування.

За словами Максима Дирдіна, концепт нового законопроекту передбачає наступне:

Форма обрання залишається незмінною – голову суду та його заступника обирає сам колектив під час зборів суддів. Проте, якщо збори суддів не можуть ухвалити відповідне рішення протягом трьох місяців, призначення здійснюватиме Рада суддів України, як організаційна форма суддівського самоврядування (ст. 127 Закону «Про судоустрій і статус суддів»);

Якщо немає кандидатів на вакантну адмінпосаду, такі повноваження тимчасово виконуватимуть судді відповідного суду за принципом черговості (від найстаршого до наймолодшого за віком) на строк 180 календарних днів;

Строк повноважень на адміністративних посадах пропонується збільшити з 3 до 4 років (зрівняти з касаційним судом), проте встановлюється обмеження - не більше двох строків поспіль. Повторне обрання можливе не раніше ніж через два роки після закінчення відповідних повноважень;

У разі застосування дисциплінарного стягнення, яке унеможливлює здійснення правосуддя, суддя відсторонюється від повноважень адміністративної посади;

Порядок обрання (призначення) та звільнення голів судів та їх заступників з адміністративних посад, передбачений даним законопроектом, не анулює попередній строк перебування їх на адміністративних посадах.

Наразі депутати очікують на офіційні позиції Верховного Суду, Вищої ради правосуддя, Ради суддів України, Державної судової адміністрації та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Автор: Наталя Мамченко

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