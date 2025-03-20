У Держпраці пояснили, які основні завдання служби охорони праці в умовах війни

Служба охорони праці має розробити та впровадити комплекс заходів для попередження нещасних випадків та виробничого травматизму, враховуючи специфічні ризики, пов’язані з бойовими діями.

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Держпраці пояснює, які основні завдання служби охорони праці в умовах війни.

В умовах воєнного стану зберігається висока ймовірність виникнення аварійних ситуацій. Служба охорони праці повинна розробити та впровадити комплекс заходів для попередження нещасних випадків та виробничого травматизму, враховуючи специфічні ризики, пов’язані з бойовими діями.

Разом з тим умови воєнного стану вимагають від служби охорони праці нових підходів та рішень для забезпечення безпеки працівників. Незважаючи на складні обставини, служба охорони праці повинна виконувати свої завдання, спрямовані на захист життя та здоров’я працівників, забезпечувати належні, безпечні і здорові умови праці.

Умови воєнного стану ставлять перед службою охорони праці нові виклики, але водночас дають можливість удосконалити підходи до забезпечення безпеки працівників.

Варто проводити навчання й інструктажі з питань охорони праці з урахуванням особливостей ситуацій екстремального характеру, медогляди працівників, розслідування нещасних випадків, обговорювати і відпрацьовувати дії керівництва та працівників під час повітряної тривоги.

Основні документи, що стосуються питань охорони праці, що були у мирний час, вони повинні бути і у воєнний час, тобто це і положення, інструкції, журнали та накази.

Статтею 3 Конституції України передбачено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

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