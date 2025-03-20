Практика судів
  1. В Україні

У Держпраці пояснили, які основні завдання служби охорони праці в умовах війни

21:23, 20 березня 2025
Служба охорони праці має розробити та впровадити комплекс заходів для попередження нещасних випадків та виробничого травматизму, враховуючи специфічні ризики, пов’язані з бойовими діями.
У Держпраці пояснили, які основні завдання служби охорони праці в умовах війни
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Держпраці пояснює,  які основні завдання служби охорони праці в умовах війни. 

В умовах воєнного стану зберігається висока ймовірність виникнення аварійних ситуацій. Служба охорони праці повинна розробити та впровадити комплекс заходів для попередження нещасних випадків та виробничого травматизму, враховуючи специфічні ризики, пов’язані з бойовими діями.

Разом з тим умови воєнного стану вимагають від служби охорони праці нових підходів та рішень для забезпечення безпеки працівників. Незважаючи на складні обставини, служба охорони праці повинна виконувати свої завдання, спрямовані на захист життя та здоров’я працівників, забезпечувати належні, безпечні і здорові умови праці.

Умови воєнного стану ставлять перед службою охорони праці нові виклики, але водночас дають можливість удосконалити підходи до забезпечення безпеки працівників. 

Варто проводити навчання й інструктажі з питань охорони праці з урахуванням особливостей ситуацій екстремального характеру, медогляди працівників, розслідування нещасних випадків, обговорювати і відпрацьовувати дії керівництва та працівників під час повітряної тривоги.

Основні документи, що стосуються питань охорони праці, що були у мирний час, вони повинні бути і у воєнний час, тобто це і положення, інструкції, журнали та накази.

Статтею 3 Конституції України передбачено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У комітеті підтвердили, що всі судові рішення у кримінальних справах щодо мобілізації та позбавлення ухилянтів права керування авто збираються засекретити

Комітет ВР з питань правової політики підтримав норму про «секретність» всіх судових рішень у кримінальних справах щодо мобілізації та в справах за позовами ТЦК про позбавлення ухилянтів права керування авто – член Комітету Роман Бабій

Депутати пропонують встановити заборону на 2 роки для переобрання голів судів, які обіймали посади більше 8 років

Строк повноважень голів судів пропонується збільшити до 4 років, але встановити обмеження – не більше двох строків поспіль і без можливості повторного обрання раніше, ніж через 2 роки після закінчення повноважень.

Потураєв у Відні заявив, що 51% українських ЗМІ можуть припинити роботу через зупинку фінансування від США

Нардепи Ярослав Юрчишин і Микита Потураєв з’їздили до Відня, де Потураєв розповів, що через зупинку грантів від США вже у 2025 році можуть припинити свою роботу більше половини українських медіа і треба негайно створювати для них фонд.

ВАКС: правосуддя з обвинувальним ухилом

Слідчі судді ВАКС уже на етапі обрання запобіжного заходу перебувають під впливом цілеспрямовано сформованої суспільної думки і їм треба виявляти мужність, щоб при ухваленні рішення не озиратися на громадський осуд та «атаку» громадських активістів – набагато простіше «йти за вітром», задовольняючи клопотання НАБУ/САП та застосовуючи до підозрюваних максимально суворі види процесуального примусу.

У ДСА назвали цифри середньої зарплати працівників апарату судів та суддів у 2024 році

За даними ДСА, середній розмір винагороди суддів за 2024 рік становив у місцевих загальних судах – 107,8 тисяч грн, місцевих спеціалізованих – 121,5 тисяч грн та 234,7 тисяч в апеляційних судах.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Мінаєва
    Катерина Мінаєва
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Оксененко
    Олег Оксененко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ганна Панова
    Ганна Панова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Драчук
    Тетяна Драчук
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду