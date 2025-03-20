Шестикласника намагалися завербувати спецслужби РФ, але він не розгубився і здав їх поліції

Кременецький школяр, котрий почув про факти вербування українських дітей, розповів поліцейським, що йому невідомі особи теж пропонували заробити гроші.

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У Кременцю спецслужби РФ намагалися завербувати шестикласника, але школяр не розгубився і повідомив про це інспектора служби освітньої безпеки, який передав інформацію в СБУ.

Як зазначили у Нацполіції, школяр розповів поліцейським, що невідомі особи йому пропонували заробити гроші.

Хлопчику на мобільний телефон надійшло повідомлення у соціальній мережі від невідомого акаунту із пропозицією підробітку шляхом підпалу об’єктів критичної інфраструктури та правоохоронних будівель. Школяру надіслали відеозапис, у якому демонструвалися способи заробітку та посилання на канал для реєстрації.

Дитина не спокусилася на обіцяні гроші, а повідомила про цей факт офіцера служби освітньої безпеки. Поліцейські ж поінформували про випадок співробітників управління СБУ.

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