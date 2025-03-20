Шестиклассника пытались завербовать спецслужбы РФ, но он не растерялся и сдал их полиции

Кременецкий школьник, услышавший о фактах вербовки украинских детей, рассказал полицейским, что ему неизвестные тоже предлагали заработать деньги.

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В Кременце спецслужбы РФ пытались завербовать шестиклассника, но школьник не растерялся и сообщил об этом инспектору службы образовательной безопасности, который передал информацию в СБУ.

Как сообщили в Нацполиции, школьник рассказал правоохранителям, что неизвестные лица предлагали ему заработать деньги.

Мальчику на мобильный телефон поступило сообщение в социальной сети от неизвестного аккаунта с предложением подработки путем поджога объектов критической инфраструктуры и правоохранительных зданий. Школьнику отправили видеозапись, в которой демонстрировались способы «заработка» и ссылка на канал для регистрации.

Ребенок не соблазнился обещанными деньгами, а сообщил об этом офицеру службы образовательной безопасности. Полицейские в свою очередь проинформировали о случае сотрудников управления СБУ.

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