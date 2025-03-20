Потураев в Вене заявил, что 51% украинских СМИ могут прекратить работу из-за прекращения финансирования от США

Нардепы Ярослав Юрчишин и Никита Потураев съездили в Вену, где Потураев рассказал, что из-за остановки грантов от США уже в 2025 году более половины украинских медиа могут прекратить свою работу, и необходимо срочно создавать для них фонд.

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Более половины средств массовой информации в Украине могут прекратить свою работу в 2025 году, поскольку им перекрыли грантовое финансирование от США. Об этом во время визита в Вену рассказал председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

Как отмечает пресс-служба Верховной Рады, Никита Потураев упомянул о прекращении Соединенными Штатами Америки грантовой поддержки для различных программ, в том числе для украинских медиа.

«51% независимых украинских медиа могут прекратить свою деятельность уже в этом году. И среди них от 51% до 70% — это региональные медиа, то есть мы можем потерять почти все региональные медиа в Украине. Почему? Потому что США сокращают финансирование. Извините, но это так», — подчеркнул Потураев.

Потураев призвал срочно создать международный фонд для поддержки независимых медиа. «Нужны долгосрочные финансовые механизмы, а не краткосрочные гранты. Пропаганда не останавливается», — отметил депутат.

Как сообщает парламент, вместе с Потураевым в Вену отправились председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин и общественные деятели.

Участников мероприятия, в котором участвовали Потураев и Юрчишин, также беспокоило, что украинцы пользуются Telegram.

Напомним, в аппарате Верховной Рады на запрос относительно количества и источников финансирования официальных зарубежных визитов главы комитета по свободе слова Ярослава Юрчишина в Брюссель, Вену и другие места ответили, что эта информация не подлежит разглашению. При этом, согласно ч. 5 статьи 6 Закона Украины «О доступе к публичной информации», информация об использовании бюджетных средств, в том числе на командировки народных депутатов, не может быть ограничена.

Ранее Ярослав Юрчишин сообщил о проблемах с проведением круглых столов и других мероприятий из-за приостановки финансирования программы USAID «Рада: следующее поколение», общая стоимость которой составляла 25 млн долларов США. Он констатировал, что теперь придется искать другие ресурсы для проведения таких мероприятий.

При этом Юрчишин на запрос о публичной информации отказался раскрыть, какие именно суммы были потрачены из средств международной технической помощи USAID на финансирование организации соответствующих мероприятий для его комитета. В ответ на запрос он отметил, что его Комитет «не владеет такой информацией».

Также Юрчишин отказался предоставить информацию о том, подавались ли предусмотренные законодательством отчеты об использовании средств международной технической помощи.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в целом на трансформацию коммуникаций, добросовестность должностных лиц и мониторинг политических процессов USAID предусмотрело гранты на 835 млн долларов.

В частности, стоимость программы USAID «Медийная программа в Украине» составляла 75 млн долларов США.

Реципиентами (получателями) по ней, по данным Кабмина, были ОО «Интерньюз-Украина», ОО «Институт массовой информации», ОО «Детектор Медиа», ОО «Общественное телевидение», ОО «Украинская правда», ОО «Общественное радио», ООО «ЗН УА» (Зеркало недели — прим. ред.), ООО «Информационное агентство «Лигасбизнесинформ», ОО «Украинское телевидение Торонто», ВОО «Комиссия по журналистской этике», ООО «БАБЕЛЬ» и другие. Однако они не являются «региональными» медиа, о которых говорит Потураев.

Автор: Наталя Мамченко

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