Потураєв у Відні заявив, що 51% українських ЗМІ можуть припинити роботу через зупинку фінансування від США

Нардепи Ярослав Юрчишин і Микита Потураєв з’їздили до Відня, де Потураєв розповів, що через зупинку грантів від США вже у 2025 році можуть припинити свою роботу більше половини українських медіа і треба негайно створювати для них фонд.

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Більше половини засобів масової інформації в Україні можуть припинити свою роботу в 2025 році, бо їм перерізали грантове фінансування від США. Про це під час візиту до Відня розповів голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Як зазначає пресслужба Верховної Ради, Микита Потураєв згадав про припинення Сполученими Штатами Америки грантової підтримки для різноманітних програм, зокрема й для українських медіа.

«51% незалежних українських медіа можуть припинити свою діяльність вже цього року. І серед них від 51 % до 70 % — це регіональні медіа, тобто ми можемо втратити майже всі регіональні медіа в Україні. Чому? Тому що США скорочують фінансування. Вибачте, але це так» – підкреслив Потураєв.

Потураєв закликав терміново створити міжнародний фонд для підтримки незалежних медіа. «Потрібні довгострокові фінансові механізми, а не короткострокові гранти. Пропаганда не зупиняється», — наголосив депутат.

Як повідомляє парламент, разом з Потураєвим до Відня поїхав голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин і громадські діячі.

Учасників заходу, в якому брали участь Потураєв та Юрчишин, також непокоїло, що українці користуються Telegram.

Нагадаємо, у апараті Верховної Ради на запит стосовно кількості та джерел фінансування офіційних закордонних візитів голови комітету зі свободи слова Ярослава Юрчишина до Брюсселю, Відня та інших місць відповіли, що ця інформація не підлягає розголошенню. Разом з тим, відповідно до ч. 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформація стосовно використання бюджетних коштів, у тому числі, на відрядження народних депутатів, не може бути обмежена.

Раніше Ярослав Юрчишин повідомив про проблеми у проведенні круглих столів та інших заходів через призупинку фінансування програми USAID «Рада: наступне покоління», загальна вартість якої складала 25 млн доларів США. Він констатував, що тепер доведеться шукати інші ресурси для проведення таких заходів.

При цьому Юрчишин на запит про публічну інформацію відмовився розкрити, які саме суми було витрачено із засобів міжнародної технічної допомоги USAID на фінансування організації відповідних заходів для його комітету. У відповідь на відповідний запит він зазначив, що його Комітет «не володіє такою інформацією».

Також Юрчишин відмовився надати інформацію, чи подавалися передбачені законодавством звіти про використання коштів міжнародної технічної допомоги.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», що загалом на трансформацію комунікацій, доброчесність посадовців, моніторинг політичних процесів USAID передбачило гранти на 835 млн доларів.

Зокрема вартість програми USAID «Медійна програма в Україні» складала 75 млн доларів США.

Реципієнтами (отримувачами) по ній, за даними Кабміну, були ГО «Інтерньюз-Україна», ГО «Інститут Масової Інформації», ГО «Детектор Медіа», ГО «Громадське телебачення», ГО «Українська правда», ГО «Громадське радіо», ТОВ «ЗН УА» (Дзеркало тижня – прим. ред.), ТОВ «Інформаційне агентство «Лігабізнесінформ», ГО «Українське Телебачення Торонто», ВГО «Комісія з журналістської етики», ТОВ «БАБЕЛЬ» та інші. Втім, вони не є «регіональними» медіа, про які каже Потураєв.

Автор: Наталя Мамченко

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