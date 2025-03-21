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Засуджений в колонії побив молотком свого співкамерника — як його покарали

09:25, 21 березня 2025
За замах на убивство співкамерника засуджений, який вже має 11 судимостей, проведе за ґратами ще 9 років.
Засуджений в колонії побив молотком свого співкамерника — як його покарали
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Бердичівський міськрайонний суд ухвалив вирок обвинуваченому у закінченому замаху на вбивство та призначив покарання – 9 років позбавлення волі. За сукупністю вироків шляхом часткового приєднання невідбутої частини покарання, призначеного іншим судом, обвинувачений проведе у місцях позбавлення волі ще 9 років і 3 місяці, повідомляє пресслужба суду. 

Як стало відомо, 59-річний засуджений Райківської виправної колонії №73, який має 11 судимостей та відбуває покарання за вчинення низки умисних тяжких злочинів, на ґрунті неприязних відносин вирішив убити свого співкамерника. Подія сталася у грудні 2024 року.

Рано-вранці, коли потерпілий  спав, підозрюваний узяв у схованці туалету молоток та завдав ним не менше трьох ударів по голові. Думаючи, що убив людину, обвинувачений залишив місце злочину.

Фігурант повністю визнав свою вину та пояснив суду, що таким чином хотів помститися потерпілому за тривалі образи. Також його вина повністю доведена дослідженими у судовому засіданні доказами.

Призначаючи вид та міру покарання, суд, зокрема, врахував, що обвинувачений скоїв особливо тяжкий злочин, особою, раніше неодноразово судимою, з посередньою характеристикою за останнім місцем відбування покарання.

Пом’якшувальними обставинами суд визнав щире каяття та той факт, що обвинувачений сам з’явився та повідомив про злочин; обставинами, які обтяжують покарання, суд визнав рецидив злочинів та тяжкі наслідки, заподіяні злочином. Вирок щене набув чинності та може бути оскаржений до апеляційного суду ( справа № 274/774/25).

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