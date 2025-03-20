Пішов із життя перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін

Вітольд Фокін був першим прем'єр-міністром незалежної України та колишнім заступником голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

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У віці 92 років пішов із життя перший прем'єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін. Про це 20 березня повідомила онука політика Марія Фокіна у Facebook.

Вітольд Фокін був першим прем’єром сучасної України, який обіймав посаду у 1990-1992 роках. Після цього він іще кілька років був депутатом Верховної Ради.

Уже у 2020 році упродовж майже двох місяців був членом делегації України в Тристоронній контактній групі, яка працювала над мирним врегулюванням ситуації на Донбасі.

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