Ушел из жизни первый премьер-министр Украины Витольд Фокин

Витольд Фокин был первым премьер-министром независимой Украины и бывшим заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

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В возрасте 92 лет скончался первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин. Об этом 20 марта сообщила его внучка Мария Фокина в Facebook.

Витольд Фокин был первым премьером современной Украины, занимавшим должность в 1990-1992 годах. После этого он еще несколько лет был депутатом Верховной Рады.

Уже в 2020 году почти два месяца был членом делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, которая работала над мирным урегулированием ситуации на Донбассе.

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