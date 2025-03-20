В дубайском шоколаде нашли токсины — он может быть опасен для здоровья

Немецкие эксперты обнаружили в некоторых видах дубайского шоколада токсины, а также плесневые грибы.

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Немецкие эксперты заявили, что популярный дубайский шоколад может быть опасным для здоровья. Об этом сообщает Spiegel.

В частности, было протестировано шесть видов дубайского шоколада, и результаты разочаровали специалистов.

Цены на протестированные виды шоколада варьировались от 7 до 25 евро за 100 граммов, что в 10 раз дороже обычного шоколада. При этом четыре из шести образцов не должны были поступать в продажу, так как их состав и пищевая ценность были указаны неверно или не полностью, а на упаковках отсутствовали обязательные предупреждения для аллергиков.

Среди образцов, произведенных непосредственно в Дубае, были протестированы «Dubai Chocolate Kunafa & Pistachio» от Le Damas и «Fex Chocolate».

Издание указывает, что оба этих продукта содержали значительные следы 3-MCPD и глицидиловых эфиров, которые часто встречаются в рафинированном пальмовом масле и могут быть канцерогенными.

Особенно тревожным фактом стало то, что первый продукт содержал афлатоксины – опасные вещества, вырабатываемые плесневыми грибами, которые широко распространены в фисташках.

Эти выводы совпадают с предыдущими исследованиями, проведенными ветеринарной лабораторией Штутгарта и Государственной службой по защите прав потребителей Северного Рейна-Вестфалии. Ранее в дубайском шоколаде также обнаруживали вредные микотоксины, что свидетельствует о систематических проблемах с качеством этого продукта.

Во время проверки 13% импортированных продуктов оказались загрязнены, а их маркировка вызвала серьезные замечания. Некоторые изделия вообще не имели права называться шоколадом, так как содержали слишком мало какао или только кондитерскую глазурь с его содержанием, указывает издание.

Фисташковая начинка – самый дорогой компонент дубайского шоколада. Поэтому в более дешевых вариантах ее содержание, как правило, минимально. Помимо фисташковой пасты, характерной особенностью этого шоколада являются золотистые хрустящие нити из теста, известные под названиями кадаиф или катаифи.

Эксперты рекомендуют классический фисташковый шоколад как более дешевую и качественную альтернативу.

Ранее суд в Германии подчеркнул, что популярный «дубайский шоколад» должен быть только из Дубая.

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